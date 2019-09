− Vi må bli litt mer slemme gutter Sindre Aho (22) er en av FyllingenBergens nye profiler. Han legger ikke skjul på at ett poeng på de tre første kampene er altfor dårlig.

Vestfoldingen Sindre Aho er en av FyllingenBergens nye trusler i angrepsspillet, men hittil har ikke sesongen gått som ønsket. Før onsdagens bortekamp mot ØIF Arendal i åttedelsfinalen i cupen og søndagens hjemmeoppgjør i serien mot samme lag, står Fyllingen med ett poeng på tre kamper.

− Det ser ut som om vi er feige. I andre omgang prøvde vi så godt vi kan, men vi var ikke lojale mot planen og slapp inn mål når vi burde klare å forsvare oss. Bækkelaget trengte ikke å jobbe for målene sine engang, sier en tydelig skuffet Sindre Aho om 26-30-tapet for Bækkelaget i Framohallen lørdag.

Det var gjestene som styrte kampen fra start til slutt. Da Aho ble utvist for farlig spill kort tid før slutt, var det kjørt.

− Lamper uten lys

Trener Andreas Gjeitrem var meget frustrert både under kampen og etterpå. Fremover vil treneren bare bruke spillere som viser at de har hjertet med seg på banen.

− Det er rom for å feile, men da må de prøve. Jeg driter i hva du heter og hvilke kvaliteter du har, hvis du bruker hjertet får du spille.

− Du virker ganske forbanna?

− Jeg er j… forbanna. Bækkelaget gjorde ingenting annet enn det vi har snakket om. Likevel ser vi usikre ut, og vi har ingen sjefer utpå der. Vi har 15 stykker som… Jeg kaller dem lamper uten lys, det er ingen som er på, sier Andreas Gjeitrem.

Sindre Aho skjønner trenerens reaksjon.

− Han har all grunn til å være sint. Vi må bare ta tak i oss selv og se oss i speilet. Det ser ikke ut som at noen vil vinne. Vi har spilt én bra omgang i alle kampene, men vi trenger en leder. Jeg prøver å ta ansvar, men vi må ha med oss alle, sier Aho.

En familiesport

22-åringen studerer på BI, og kom til Fyllingen like før sommeren. Han følte seg klar for eliteserien etter å ha spilt 1. divisjon for TIF Viking i to år.

− Alle søsknene mine har spilt håndball, så det har vært en veldig stor sport innad i familien. Jeg synes det er gøy.

Som spiller er han blitt beskrevet som showman av sine medspillere. For Aho er det viktig med fart og god stemning under kampene, noe han viste både på håndball- og fotballbanen frem til 16-årsalderen. Da måtte han ta et valg om hvor han ville videre.

− Jeg var mye bedre i håndball, det visste jeg. Jeg er sterkest på tempo og overblikk, entusiasme og energi, som jeg håper å bidra mer med utover i sesongen.

Støtte fra kjæresten

På sidelinjen har han en stor fan i samboeren Helle, som omfavnet ham like etter tapet lørdag. Den støtten hun gir er avgjørende i forholdet, med all tiden som går til trening. Det går gjerne tre timer dagen til håndball, i tillegg til kamper i helgene.

− Hun ser hver eneste hjemmekamp, og er veldig støttende. Hun driver med crossfit selv, og vet hvor mye tid det går i å være en toppidrettsutøver. Vi har full forståelse for hverandre- Hvis ikke hadde det vært vanskelig å gå på trening hver dag, forteller Aho.

Han kjente gjengen i Fyllingen godt fra før, siden hans tidligere lag Viking ofte trente sammen med de gule og blå.

− De har tatt meg godt imot, og det er kjekt å spille på dette nivået. Vi pusher hverandre alltid på trening. De er en gjeng med veldig snille gutter, kanskje litt for snille til tider.

− Dere må bli mer aggressive?

− Ja, vi må bli litt mer slemme gutter.