På Melkeplassen kan du låne sykler, ski og kajakker gratis Skal du på tur og mangler noe utstyr? Har du lyst til å prøve en ny aktivitet, men har ikke utstyret som skal til? Ikke noe problem: BUA på Melkeplassen har alt hva en trenger til det meste av fysiske aktiviteter.

Og best av alt: Utstyret er både tipp topp moderne og gratis å låne. Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Kristin Engø åpnet tidligere i høst den rikt utstyrte BUA, som ligger bak Fysakhallen på Melkeplassen.

Grønn og aktiv med gratis utstyr

– Bergen skal være grønn. Bergen skal være aktiv og Bergen skal være for alle. Og akkurat disse ordene gjør meg stolt på en dag som dette. I dag er vi her for å åpne Etat for idrett sin fantastiske utlånsordning som skal være for absolutt alle. Her kan hvem som helst komme å låne gratis sports- og friluftsutstyr, sa Engø da hun åpnet BUA.

Trenger du en sekk til fjellturen, en bæremeis eller kanskje en hengekøye. En sykkelvogn, kajakk eller et par ski? Kanskje minstemann i familien, eller mor og far har vokst ut av fjelljakken? Ikke noe problem, i BUA henger sportsjakker, kajakker, ski og annet utstyr på rekke og rad. Sykler, rullebrett, soveposer og stormkjøkken, skisko i alle størrelser og sparkehjul står klart til utlån.

– Jeg synes dette er veldig kjekt. Tenk at vi bare kan gå inn her og låne alt dette utstyret. Jeg kan tenke meg å låne en BMX-sykkel, sier Tobias (11).

Han og mange av kameratene hans har møtt opp på åpningen av BUA på Melkeplassen for å se hva dette tilbudet går ut på. Tobias og gjengen er imponert over hvor innholdsrik BUA er. Men det er noe som overrasker dem mer enn det faktum at de ikke kan komme på noe som mangler i BUA.

– OJ! Er det gratis? Kan vi låne alle disse tingene uten å betale noe?

Tobias og kameratene vet ikke helt om de kan tro det de hører.

– Hvordan skal dere tjene penger på dette da?

Byråden kunne fortelle kompisgjengen at dette skal ikke kommunen tjene penger på. Det som skal føres på inntekstkontoen er bedre miljø, helse og fordeling av ressurser.

– Mye kan deles, og i fremtiden tror jeg vi kommer til å dele mer, sa Engø.

Utstyr av topp kvalitet

BUA skal ha tre ansatte som skal holde BUA åpent tirsdager og torsdager fra klokken 1700 til 1900.

– Skoler og organisasjoner kan avtale andre tidspunkt ved å henvende seg til Fysak på Melkeplassen, forteller Veronica Storebø, som skal holde styr på BUA.

Hun forteller at de har jobbet siden mai med oppussing og innhenting av utstyr til BUA. Noe er brukt, men det meste av utstyret er flunkende nytt. Storebø er mektig stolt over hva de har fått til på Melkeplassen.

– Dette er først og fremst et fantastisk konsept. Alt utstyret vi har skal være fresht og godt. Det skal være utstyr som tåler å bli brukt, det er både bærekraftig og fornuftig på alle måter. BUA skal være et tilbud for alle, uansett inntekt, sier Storebø.

Skal fungere som et bibliotek

BUA på Melkeplassen er den eneste i sitt slag i Bergen. Men rundt om i landet finnes det 76 BUA´er som er i drift. Flere er under planlegging.

– Den første BUA ble åpnet i 2014, med støtte fra Gjensidige. Vi så fort at dette ble godt mottatt og gikk i gang med å åpne flere, forteller Monica Vogt, daglig leder for foreningen BUA i Norge.

Hun sammenligner BUA med et bibliotek.

– BUA er et utstyrsbibliotek. Vil du prøve en ny aktivitet kan du låne utstyret som trengs her og se om du synes aktiviteten er gøy. Skal du på telttur, noe du kanskje gjør en gang eller to i løpet av året, er det mye utstyr som trengs. I stedet for å kjøpe alt utstyret, kan du ta turen innom her og låne med deg det du trenger, sier Vogt.

Det er ikke mulig å reservere utstyr, men en kan gå inn på BUA.IO og sjekke hva som er tilgjengelig.

– Altfor mye utstyr ligger ubrukt i boder og kjellere. Vi håper dette er tilbud som mange, uansett alder, inntekt og interesser vil bruke, sier Vogt.

Så får vi bergensere tåle at det flotte tilbudet heter BUA. Hadde den første BUA blitt åpnet i Bergen, hadde den garantert fått navnet «boden».