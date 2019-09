Blir pensjonist etter 30 år i kjøpesenterbransjen: Eva Nielsen gir seg på Oasen Etter 12 år som Oasen-sjef blir Eva Nielsen nå pensjonist. – Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag, sier hun – og takker spesielt de uvanlig lojale kundene.

Etter et langt arbeidsliv i kjøpesenterbransjen går Eva Nielsen nå over i pensjonisttilværelsen. Planen er å bruke mer tid på familie, hytten og reiser.

– Hvordan har det vært å være senterleder ved Oasen i disse årene?

– Det har vært fantastisk. Vi har vært en stor familie, både leietakerne og teamet på senterkontoret. Bare det å slå av en prat med kundene nede på torget, de har vært så imøtekommende og fine. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag. Nå gleder jeg meg til å bruke Oasen som kunde, sier Nielsen.

Da hun begynte som senterleder på Oasen i 2007, hadde hun allerede jobbet på Arken i Åsane i 17 år. For tolv år siden så Oasen ganske annerledes ut enn i dag.

– Det var mye blomsterbed og trær på Oasen da jeg startet i 2007. På grunn av trærne var det også mye fugler. Vi hadde en del episoder med kunder som måtte få gratis hårvask, etter at fugler hadde gjort sitt fornødne inne på Oasen. Spisestedene var også en grunn til at vi måtte få bort fuglene, og dermed også trærne, forteller Nielsen.

Lojale kunder

I løpet av sine 12 år som senterleder, har Nielsen vært med på en rekke byggeprosjekter ved senteret: Først den såkalte Oasen 3-utvidelsen, deretter rehabilitering av hele Oasen, før Oasen 4-utbyggingen ble gjennomført i årene 2012-2014.

– Jeg må få si at Oasen har svært lojale kunder. De har vært lojale gjennom alle disse byggeperiodene. Oasen er hjertet i Fyllingsdalen, dette er møteplassen. På Arken som jeg kom i fra, var det mer sånn «inn for å handle og ut igjen». På Oasen kan kunder komme tidlig på formiddagen og være helt frem til middagstid. Dette gjelder særlig pensjonistene.

– Ja, Oasen er jo kjent for å være «pensjonistsenteret». Er det utfordrende fr et moderne kjøpesenter å ha en slik merkelapp?

– Det har ikke vært et problem i det hele tatt. Pensjonistene har vært gode kunder. Pensjonistene som er her i dag, har brukt senteret fra det var nytt på 70-tallet. Da skulle det bare mangle at vi ikke tok godt vare på dem. Men dette er i forandring nå. Nå er det et generasjonsskifte på gang i hele Fyllingsdalen. Barnefamilier flytter tilbake og pusser opp leiligheter og hus. Da er det viktig for oss å ha mange butikker innen hus og hjem, mener Nielsen.

Bybaneutbygging

Det var nok mange i Fyllingsdalen som var bekymret for hvordan det ville gå med Oasen da bybaneutbyggingen tok til for fullt. Nielsen forteller at det var utfordrende i begynnelsen.

– I en periode påvirket det oss, særlig når veier ble omlagt. Men det at vi i god tid har klart å kommunisere ut nye innkjøringer til Oasen, har gjort at kundene har kommet tilbake. På grunn av god kommunikasjon har dette gått bedre enn vi fryktet.

Nielsen mener at det at både helsetilbud og treningstilbud er lokalisert på Oasen, er med på å forsterke det at folk oppholder seg lenger på Oasen enn det som er vanlig på andre kjøpesentre.

– Oasen har alltid vært en møteplass. Det nye nå er at slike møteplasser må ha lading til mobiltelefoner. I benkene ved det nye lekeområdet ved torget er det lagt inn ladepunkter.

Konkurranse

– Hva var Oasens viktigste konkurrent da du begynte her?

– Vi har alltid sagt at sentrum er vår største konkurrent, fordi det er kort vei. Om det er fint vær en lørdag, så reiser folk til sentrum for opplevelser. Etter at den nye ytre bompengeringen ble innført, så vegrer kundene seg for å kjøre til de andre kjøpesentrene. Den ytre bompengeringen har gjort at våre kunder er enda mer lojale mot oss. Sentrum er fortsatt vår største konkurrent, sier Nielsen.

Konkurransen fra netthandel og utenlandshandel er noe som også Oasen må forholde seg til.

– For oss er det viktig at vi har den rette butikkmiksen, og slik kan dekke primærbehovene til kundene våre, alt under ett tak. Vi ser at behovene endrer seg raskt og vi må hele tiden følge med.

– Er det noen butikker som du er spesielt fornøyde med å ha fått plass på Oasen i dine år som senterleder?

– Den butikken som har vært det store trekkplasteret for Oasen i alle år, har vært Meny, tidligere Bikuben. Viktige virksomheter for oss de senere år har vært treningssenter, apotekene og store kjeder som Jula og Elkjøp. For ikke å snakke om viktigheten av å få Hennes & Mauritz tilbake.

Miljøfokus

I årene som kommer skal det skje mye ved Oasen: Bybane, ny bussterminal og kulturhus.

– I forbindelse med alt dette nye som skal skje, skal det komme mye nytt også her på Oasen. Men det er for tidlig å gå ut offentlig med disse planene nå, sier en hemmelighetsfull Nielsen.

– Et kjøpesenter har jo som mål at folk skal handle, gjerne mer enn de faktisk trenger. Hvordan skal en drive kjøpesenter fremover når mange kunder nå har fokus på det motsatte, nemlig det å handle mindre?

– Da må vi tilrettelegge for endrede ønsker fra våre kunder. Det har vært mye bruk og kast de senere årene, nå er vi snart tilbake til der vi var på 60-70-tallet, da det var vanlig å reparere og å sy om plagg en allerede hadde. Vi må i fremtiden tilrettelegge sentrene akkurat for denne typen tjenester. Det vil også være mer etterspørsel etter opplevelser og flere serveringssteder i tiden fremover, mener Nielsen.

Senteret hun leder, har vært den fremste annonsøren i Sydvesten helt siden avisen startet opp for 25 år siden. Når Eva Nielsen nå går av, takker hun for samarbeidet.

– For meg har det alltid vært viktig å bruke lokalavisen. Det er jo der fyllingsdølene leser om det som skjer i nærmiljøet. I mine år som senterleder har Oasen hatt et nært forhold til Sydvesten. Vi har hatt stor nytte av at avis har dekket både store hendelser og ting som skjer på senteret i løpet av året.