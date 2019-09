Sykkel-VM på sykehjemmet - Har du lært å sykle, glemmer du det aldri.

Med smoothie i glasset, kaffe og kaker, videohilsen fra statsministeren, allsang og glede, ble Sykkel-VM for eldre 2019 tråkket i gang på Betanien sykehjem i starten av september. Moroen varer helt til 27. september.

Til stor applaus kom styrer på Stiftelsen Betanien rehabilitering og sykehjem, Hilde H. Christensen, syklende inn i den fint pyntede kantinen hvor beboere, pårørende frivillige og ansatte ventet spent. Hun hadde fått det ærefulle oppdraget med å klippe snoren og erklære Sykkel-VM for åpnet.

- Jeg må roe meg litt ned

- Har du lært å sykle, glemmer du det aldri. Sykehjemmet har kjøpt inn sykler, finn dere en sykkel og sykle i vei. På disse syklene faller vi ikke av, det er helt trygt, sa en entusiastisk styrer.

Hun oppfordret alle til å ta seg en økt på en av syklene som står plassert rundt om på sykehjemmet.

- En sykkeltur gir næring til både hjerte og hjerne, oppmuntret Christensen.

Sykler i alle varianter var satt opp, klare til bruk. Det var også sykler for dem som sitter i rullestol og ikke kan bruke beina. Hva gjør en da? Sykler med hendene.

- Dette var jeg med på i fjor også, så dette kan jeg, smiler Kristine Marie Larsen.

Hun sitter i rullestol og hadde fått en sykkelmaskin plassert på bordet foran seg. Den håndterte hun erfarent med hendene.

- Jeg er litt ivrig og vil at alt skal gå fort, så jeg må forsøke å roe meg litt ned, ellers får jeg krampe, ler fru Larsen, der hun sykler i vei med hendene.

Gode minner

Turen gikk oppove mot Skansen og videre til Fløyen. En storskjerm viser hvor de sykler. Det satte tankene i sving hos de mange som satt og koste seg med kaffe og kaker, mens andre syklet.

- Å, der har jeg vært, sukket en dame da syklistene passerte Skansen brannstasjon.

Ved hjelp av treningssyklene, film og lyd, kan brukeren ta en sykkeltur i kjente omgivelser. På Sykkel-VMs første dag var det turen til Fløyen som ble syklet. VM-deltakerne kan velge fra et stadig voksende videobibliotek, som per i dag har mer enn 1600 filmer. Sjansen for å finne en film å sykle til som for eksempel tar syklisten med til barndommens dal, skal være stor.

Kjempesuksess

Sykkel-VM for eldre ble første gang arrangert i 2017. Da inngikk Motitech et samarbeid med Bergen2017 som var arrangør for UCIs sykkel-VM i Bergen.

Med 1100 syklister fra fem land, ble «Sykkel-VM for eldre» en kjempesuksess, og det ble besluttet at Sykkel-VM for eldre skulle bli et årlig mesterskap på lik linje med proffenes VM. I 2018 var det nesten 2500 syklister fra sykehjem, dagsenter og seniorsenter påmeldt fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Canada og England. På de fire ukene konkurransen varte, ble det tilbakelagt 52 000 km.

Motiview, som er filmene som brukes under sykkelturene, ble utviklet i samarbeid mellom Bergen kommune og Motitech i 2012 – 2013. Målgruppen er eldre mennesker og mennesker med demens, både innen privat og offentlig helsevesen.

Gode ambisjoner

På Betanien har de ambisjoner om å sykle langt nok til at de kan innkassere en topplassering, men viktigst av alt er å motivere til økt fysisk aktivitet.

- Sykkel-VM er et kjempeviktig initiativ for å legge til rette for mer aktivitet på sykehjemmene, sier Tove Sandve, aktivitets- og frivillighetskoordinator ved Betanien.

Startskuddet for årets VM ble en festopplevelse for beboerne på Betanien, enten de var syklister eller heiagjeng.

- Ved å arrangere kick-off for sykkel-VM, ønsker vi å gi våre beboere følelsen av å være med på noe stort, og den følelsen tror jeg mange fikk i dag. Tilstelninger som dette hadde ikke vært mulig å få til uten våre fantastiske frivillige som stiller opp. Vi trenger alltid flere, så hvis noen ønsker å bidra sammen med oss, er de hjertelig velkommen, sier Sandve.