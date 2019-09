25 år med Sydvesten: Mannen som startet avisen Da dagens Sydvesten kom ut for første gang 17. august 1994, var det først og fremst for å dekke Bønes-området og alt som var i utvikling der.

Historien om Sydvesten starter egentlig i 1974, da Stein Ugelvik Larsen startet opp en avis for Fyllingsdalen på fritiden. Denne avisen gikk inn på starten av 80-tallet, og først over et tiår senere kom den avisen vi i dag kjenner som Sydvesten på markedet.

Ideen ble til under et tilfeldig treff mellom de to Bønes-karene Harald Garmannslund og Svein Skotheim på Oasen. Skotheim var styreleder i Grieg Forlag, Garmannslund var på jakt etter jobb. Han var interessert i avisdrift, lokalmiljøet og spesielt Bønes, som var et område i voldsom vekst. Mens resten av Norge var opptatt av OL på Lillehammer, satte Garmannslund seg ned og la planene for en ny lokalavis. 17. august kom den første utgaven ut under navnet «Lokalavisen for Fyllingsdalen og Bønes-området». Når Sydvesten møter Garmannslund i hjemmet hans på Øvre Kråkenes i dag, innrømmer han glatt at motivasjonen først og fremst var å lage en avis som dekket Bønes og alt som skjedde der.

Uredde Kalvik

− Her var idrettslaget i ferd med å bli stiftet og kirken i ferd med å bli bygget. Vi så at Bønes også trengte en avis, og i starten laget vi den i nært samspill med aktørene. Blant folk her var det stor entusiasme, de følte at lokalavisen hadde en viktig funksjon. Samtidig så vi at vi ikke kunne bli for små. Da var det naturlig å ta med Fyllingsdalen, sier Garmannslund.

Selv om det kan se ut som om han beskriver en litt tannløs nabolagsavis i starten, understreker Garmannslund at den var også noe mer. Nå avdøde journalist Kjell Vidar Kalvig hadde vært med i Sydvesten på 70-tallet, og kom også nå inn i redakjsonen på et tidlig tidspunkt. Han hadde erfaring fra en rekke medier, og var ikke redd for å stille kritiske spørsmål til det som skjedde i lokalmiljøet.

− Kalvik hadde en tøffere stil enn det som er vanlig i små aviser. Han tok stilling til konflikter og var tøff i trynet, det var nesten på grensen for en lokalavis å være.

Travle mandager

Redaksjonen holdt til i Våkleiven på Bønes, og det gikk ikke lang tid før Garmannslund oppdaget at det å drive en bitteliten avis innebar fryktelig mye arbeid. Han hadde karlagt annonsemarkedet etter beste evne på forhånd, men ingen kunne være overrasket over at økonomien var trang. Selv var han veldig opptatt av det visuelle, og han forteller at layouten tok veldig mye tid.

− Vi fikk raskt tirsdagen som utgivelsesdag, selv om jeg egentlig mente at torsdagen hadde vært bedre, slik det er i dag. Jeg husker at mandagene var forferdelige. Da kom gjerne Kalvik med en rekke saker fra ting som hadde skjedd i helgen, og så måtte jeg sette disse sammen i løpet av noen få timer. Folkene på trykkeriet i Avishuset i Fyllingsdalen ringte stadig og lurte på om vi snart var ferdige, erindrer Garmannslund.

Tok støyten

Lange dager og uker uten fridager var mer regelen enn unntaket.

− Jeg tok støyten for det stoffet som ikke var ferdig, og ble ofte sittende til langt på kveld. I tillegg var jeg alene med en sønn på den tiden.

Høsten 1996, drøyt to år etter oppstarten, fant han ut at nok var nok og sa seg opp. Det angrer han ikke på.

− Hvilket forhold har du til Sydvesten i dag?

− Jeg har ikke et spesielt forhold til den. Mens vi hadde utgangspunkt på Bønes og så mot Søreide og helt opp til Blomsterdalen, ser dere i dag vestover mot Laksevåg. Men jeg ser betydningen av lokalaviser, og tror på en frisk stil. Som avis må man ryste og bevege litt, og egge til debatt.