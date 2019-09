Klart for superlørdag i Framohallen Lørdag er det seriestart både for Fyllingens 1. divisjonsdamer og FyllingenBergen i eliteserien. Les hva trenerne forventer av sesongen.

Fyllingens nyopprykkede damelag går til 1. divisjonsstarten med en svært ung tropp som knapt vet hvordan det er å tape. Kristina Nesse Stephensen er med sine 25 år den eldste og mest rutinerte i Fyllingen-laget som lørdag klokken 14 starter serien mot Ålgård hjemme i Framohallen. Stephensen vokste opp i Fyllingen, men kommer nå fra 1. divisjonsspill med Viking.

Den erfaringen kan være nyttig, for de gule og blå stiller ellers svært ungt. Den talentfulle 2001-generasjonen var stammen i laget som rykket opp fra 2. divisjon sist sesong, og slik blir det også nå, selv om Henrikke Kjølholdt og Thea Skarstein Storeng har gått til Tertnes og eliteserien.

− Det er klart at vi er unge og urutinerte. Og vi lønner ikke spillerne i det hele tatt. Men vi har et godt treningsmiljø og klubbmiljø, et enormt pågangsmot og masse talent. Vi tror at det kan være nok til å klore oss fast i divisjonen, sier trener Chriss Robert Thorsen.

Kanskje kan Fyllingen få hjelp av de to stortalentene som er gått til Tertnes. Reglene er slik at tre spillere kan flyte fritt mellom samarbeidsklubbene i løpet av sesongen.

− Intensjonen vår som klubb er å utvikle spillere og få dem oppover i systemet, forklarer Thorsen.

Nye utfordringer

Han tror Ålgård hjemme er en fin start for de nyopprykkede.

− De er kanskje et av lagene som vi skal fighte med på vår del av tabellen. Vi håper å matche dem, sier treneren.

Thorsen forteller om en vellykket oppkjørngsleir i Polen, der Fyllingen fikk teste seg mot svært tøff utenlandsk motstand. Nå føler de seg klare for sesongstart.

− Nivået er høyt, men vi prøver å forberede oss så godt vi kan. Denne gjengen vet knapt hvordan det er å tape. Sånn sett blir det en ny reise med nye utfordringer.

I cupen er Fyllingen satt opp mot eliteserielaget Sola i sekstendelsfinalen. Kampen er ikke offisielt berammet ennå, men ifølge Thorsen spilles den onsdag neste uke i Framohallen.

Tøff åpning for herrene

Noen timer senere, lørdag klokken 18.15, er det avkast for FyllingenBergens eliteserieherrer i Framohallen. Med Kristian Kjellings Drammen-mannskap som motstander får FyllingenBergen umiddelbart kjenne på toppnivået i Norge. Fyllingen-trener Andreas Gjeitrem holder nettopp Drammen som favoritt til å vinne ligaen etter at de har styrket seg med blant andre den rutinerte landslagsspilleren Espen Lie Hansen.

Fyllingen har en svært lystig statistikk mot Drammen i Framohallen (de fem siste har endt med hjemmeseier) og Gjeitrem har god tro på at det kan bli to poeng også denne gang. Men over en hel sesong anser han både Drammen, Elverum og ØIF Arendal som for sterke til at de gule og blå kan hamle opp med dem.

Tippet midt på

− De lagene skal være topp tre. I utgangspunktet skal det ikke være mulig for oss andre å komme over dem på tabellen. Disse lagene har dobbel dekning på alle plasser. Bak den trioen tror jeg at det vil være en tett kamp om plassene helt fra nummer fire til ti, sier Gjeitrem.

Han er ikke kjent for å snakke ned eget lag, og stikker seg på ingen måte ut med sine spådommer. Alle eliteserietrenerne har gitt sine tips i forbindelse med et avkast-arrangement i regi av Norges håndballforbund. På tabellen en får basert på disse tipsene havner Drammen på førsteplass og Fyllingen på syvendeplass. Arendals Tidende plasserer Fyllingen på sjetteplass i sitt tabelltips, men Gjeitrem sikter høyere enn som så. Selv om Mario Matic og Kasper Gudnitz er borte fra sist sesong, mener han laget ser bra ut med spillere som Kjetil Åndal (på toårslån fra Arendal) og Sindre Aho (fra TIF Viking) inn.

− Vi har noen nye spillere i nye roller, og framstår med mer tempo og duellstyrke. Videre har vi en proff kultur i alt vi driver med, og utvikler oss i riktig retning. Jeg liker det jeg ser, sier Gjeitrem.

Cupseier

I forrige sesong ble Fyllingen nummer fem i serien, før de tok seg til semifinalen i sluttspillet. Etter noen svært underholdende og godt besøkte kamper ble Elverum til slutt for sterke, men Gjeitrem og gjengen tok ferie med en god følelse etter å ha trukket mange folk til Framohallen på tampen av sesongen. Nå starter jobben med å fylle den på nytt.

− Vi vet at selv i viktige sluttspillkamper må vi på jobb for å få folk til hallen. Nå er vi heldige som får Drammen i åpningskampen, sier Gjeitrem.

Resultatene i treningskampene har vært så som så, uten at det bekymrer 33-åringen nevneverdig. Tirsdag møtte Fyllingen Sandnes på bortebane i sekstendelsfinalen i cupen, og tok seg greit videre med sifrene 31-22.