Populær eldretrim forebygger demens Med styrketrening, musikk og mimring får Tor Engevik fram smilet hos beboerne på Løvåsen sykehjem

La oss leve for hverandre!

Og ta vare på den tid vi har!

La oss leve for hverandre!

Livet selv kan gi det rette svar!

Det trykkes til på hver eneste verselinje på Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen. Både med stemmen og med resten av kroppen. På den ene siden sitter de eldre på rekke med hvert sitt strikk i hånden. På den andre siden sitter Tor Engevik. Primus motor i Bergen styrkeløftklubb og trener for utøvere på internasjonalt toppnivå i ulike klasser. Men også årets sykepleier i Hordaland i 2016 og leder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for geriatri og demens. Og akkurat nå − forsanger.

− Puffer oss

En smårusten stemme avslører at Engevik er forkjølet, men han synger med alt han har. Sykehjemsbeboerne er med på notene, dette er noe de liker. Tors forskningsbaserte opplegg, styrketrening kombinert med sang og musikk og litt hjernetrim, er et populært innslag på Løvåsen.

− Han prøver å dra så mange jenter som mulig med på dette, ler Kirsten Aune, en av beboerne.

− Neida, han er flink og oppmuntrende – og snill! Jeg tror vi trenger en som puffer oss litt av og til. Her er vi gode venner alle sammen, vi sitter ikke på hver vår stol og surmuler, smiler Aune, som straks fyller 85 år.

Forskningsbasert

Bente Elin Kaarstad har som pårørende sett hvordan «Aktive eldre»-opplegget kan ha positiv effekt. Hennes nå avdøde mann bodde på Løvåsen sykehjem i over tre år, og denne dagen er hun på besøk på trimmen.

− Treningen får dem i bedre humør og øker appetitten. Min mann hadde plager med ryggen, og trimmen hjalp på det også. For ham var trimmen alfa og omega, så dette er noe av det viktigste sykehjemmene gjør, sier Kaarstad.

Engevik reiser Norge rundt med det forskningsbaserte opplegget, både når han er på jobb og når han har fri.

− Unni Olsen og jeg har de siste tre årene reist rundt på fritiden vår og besøkt rundt 160 sykehjemsavdelinger, dagsentre og serviceboliger i hele landet. Vi har også besøkt flere titalls sykepleierskoler, konferanser og ledersamlinger og holdt foredrag med prosjektet, sier Engevik.

Viktig etter fylte 60

Han kan ikke få understreket nok hvor viktig styrketrening er når man har passert 60 år.

− Unni på 72 år (som Sydvesten skrev om i fjor, red.anm.) har beinskjørhet og er et levende eksempel på at det aldri er for sent å begynne å trene. I 2017 var jeg laglederen hennes da hun satte 11 norgesrekorder i styrkeløftøvelsen knebøy, benkpress og markløft. I en alder av 72 år er hun i sitt livs form. Unni fikk nylig svar på prøver fra Haukeland om at beinstrukturen hennes hadde styrket seg tross økt alder, forteller Engevik.

Prisgitt pleiere

Han og Olsen holdt nylig foredrag for politikerne i helse- og sosialkomiteen i Bergen, og håper opplegget vil bli innført på alle sykehjem i kommunen.

− Forskning viser at styrketrening, musikk og reminisens (mimring) er det beste man kan gjøre for å forebygge demens. Prosjektet er utrolig økonomisk rimelig da det består av en kasse med strikk, treningshefte, diktbok og musikk som kan brukes om igjen og om igjen.

− Vi som ikke bor på sykehjem kan selv velge om vi vil trene og holde oss i form. De fleste eldre på sykehjem er prisgitt oss pleiere for kunne trene og ivareta egen helse, påpeker Engevik.