Hala nabokafé jubler for pengegave − For oss er dette et kjempebeløp, sier Elin Kvamme etter å ha mottatt 72 000 kroner fra Sparebanken Vest.

I fjor høst skrev Sydvesten om nystartede Hala nabokafé i Arne Abrahamsens vei på Melkeplassen. Kafeen som er åpen torsdag og fredag, og er blitt et populært innslag i lokalmiljøet, har som mål å hjelpe innvandrerkvinner ut i arbeidslivet.

Nå har Hala fått en fin påskjønnelse i form av en pengegave fra Sparebanken Vest. Sist uke mottok damene bak kafeen 72 000 kroner fra banken.

− Dette var fantastisk! Vi hadde fått et forhåndsvarsel om at vi kunne få litt, men da de kom med 72 000, var det en utrolig gave. For oss er dette et kjempebeløp, vi driver fortsatt på frivillig basis. Nå må bruke litt tid til å tenke på hvordan pengene skal brukes, sier Elin Kvamme, en av initiativtakerne bak kafeen.

Arbeidspraksis

Hun forteller at Hala også har fått på plass en avtale med introsenteret for flyktninger.

− Dette er veldig spennende, og nettopp det som er intensjonen bak hele kafeen. Vi tror at innvandrere, og spesielt kvinner, har et behov for å komme seg ut og bli bedre kjent med det norske samfunnet. Hala nabokafé fungerer både som arbeidspraksis og språkpraksis. Så får vi se om vi på sikt også får mulighet til å lønne noen.

Ved siden av de tre damene som startet kafeen (Kvamme, Turid Kvarsvik og Latifa El Moutaoukil) har Hala nå en syrer og en eritreer i praksis.

− Begge bor i området. Vi merker at de blir mye flinkere i norsk, og tør å prøve seg mer og mer, sier Kvamme.

Kalendergave

Gaven på 72 000 kroner er en del av Sparebanken Vests utradisjonelle julekalender for 2018, forklarer banken i en pressemelding. 23 ulike prosjekter gleder seg nå over en forsinket julegave.

− Tidligere år har bankens ansatte mottatt en liten påskjønnelse i forbindelse med jul. Før julen 2017 bestemte banken at hver ansatt i stedet skulle få 4000 kroner til fritt å velge fra ulike formål nominert av de ansatte. Kalenderen ble så godt mottatt at den ble videreført også for 2018, sier Åsne Ådland-Dale leder for samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

− Det er de ansatte selv som har nominert prosjektene man kunne velge mellom, og det har vært et stort engasjement. Vi kan trygt si at denne varianten av den mer tradisjonelle julegaven er blitt godt mottatt, forteller Ådland-Dale.

Prosjektene ble presentert gjennom hele desember i form av en video fra de ansatte i hver julekalenderluke. Robin Hood Huset, Avdelingen for fysikalsk medisin på Nordås og Sykehusklovnene er prosjektene som får mest penger fra julekalenderen med henholdsvis 196 000, 184 000 og 176 000 kroner.

Penger til teateret

− Det er virkelig flott å se denne bredden i prosjekt som våre ansatte her har engasjert seg i. Fra de lokale prosjektene til de nasjonale sakene. Det gjør oss stolt som vestlending, ansatt og arbeidsgiver å forvalte sparebankideen. I 1823 var Sparebankene en ny måte å tenke bank på. Bankene skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til beste for lokalsamfunnene. Med vårt samfunnsutbytte håper vi å bidra til at enda flere gode prosjekter blir realisert. Fordi vi vet at uansett hvilke oppgaver eller utfordringer vi møter, blir løsningene bedre når vi finner de sammen, avslutter Ådland-Dale.

Også Fyllingsdalen teater er plukket ut i Sparebanken Vests julekalender. Teateret mottar 76 000 kroner.