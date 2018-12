Fyllingsdalen teater får en halv million mer i kommunal støtte: Framtiden er reddet − For noen måneder siden var jeg i kjelleren. Nå er jeg en glad mann, sier teatersjef Jørn Kvist.

«O jul med din glede!» skrev Fyllingsdalen teater selv på sin Facebook-profil mandag kveld.

Da hadde teatersjef Jørn Kvist mottatt budskapet om at Bergen kommune øker sin støtte med en halv million kroner for 2019, slik at den kommunale støtten kommer opp i 1,2 millioner totalt. Dette er Ap, KrF, V, Sp og Sondre Båtstrand (uavhengig bystyrerepresentant) enige om i sin budsjettavtale.

For to uker siden ble det klart at Hordaland fylkeskommune øker støtten til teateret med 200 000 kroner neste år, til totalt 500 000 kroner.

− Det hjelper å bjeffe! Dette er et stort steg i rett retning. Kommunen viser for alvor at de anerkjenner det vi gjør. Vi skal huske at vi er blitt en av de største tilskuddsmottakerne i Bergen kommune. Det er ingen tvil om at de tar ordentlig ansvar. Nå er jeg en glad mann, sier teatersjef Kvist til Sydvesten.

I kjelleren

Driftstilskuddet fra kommune og fylke øker dermed fra 1 til 1,7 million kroner til sammen.

− Det betyr litt mindre nerver for vår del. Nå kjører vi på videre, fastslår Kvist, som en stund fryktet at teateret måtte legge ned.

− For noen måneder siden så jeg mørkt på ting. Jeg var usikker på om prosjektet vi begynte på i 2012, med å få teateret ordentlig opp og stå, ville lykkes. Jeg gikk, for å være ærlig, rett i kjelleren. Nå er det stang inn, og selv om ikke alt er løst, gir det en følelse av at huset og menneskene her blir sett og verdsatt. Ikke bare med klapp på skulderen og hyggelige ord, men i kroner og øre.

Merknad på statsbudsjettet

I tillegg til å søke om penger fra kommune og fylke har Kvist og teaterets styreleder Per Magne Kristiansen i lang tid jobbet mot kulturpolitikerne på Stortinget for å få teateret inn på statsbudsjettet. Også her er det gode nyheter. I statsbudsjettet for 2019 er Fyllingsdalen teater kommet med i en merknad, meldte BA mandag.

Dette gir ingen penger i første omgang, men godt håp om at Fyllingsdalen teater, som har søkt om 1,5 millioner kroner i statlige driftsmidler, kan motta penger over statsbudsjettet for 2020. Merknaden kom fra en enstemmig kulturkomité.