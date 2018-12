I Magnus Carlsens kulisser Morten Madsen (46) fra Lillehatten i Fyllingsdalen var fotballtrener i Fyllingen og sportslig leder i Vadmyra. Nå er han president i Norges sjakkforbund, og under VM i London i november levde han tett på både Magnus Carlsen og Russlands tidligere visestatsminister.

− Morten Madsen, du er nettopp kommet hjem fra London der Magnus Carlsen ble verdensmester i sjakk for fjerde gang. La oss begynne med slutten, hvordan var det å være til stede da Carlsen vant omspillet sist onsdag?

− Det var en voldsom spenning. Vi sto i en VIP-lounge og fulgte med på skjerm, for da har du best oversikt. En del kamerater av Magnus var der også, og du kan si at det ble noen morsomme scener. I sjakk er det jo kutyme for en viss andektighet, men da Magnus vant det første omspillpartiet, jublet han ene kompisen som om det var scoring på Stadion. Det han ikke visste var at han sto rett ved siden av USAs sjakkpresident. Blikket amerikaneren sendte ham, var uforglemmelig.

− Det gikk bra til slutt, men utfordreren Fabiano Caruana viste seg å være meget vanskelig å slå. Var du redd for at det ikke skulle gå?

− Vi skjønte fort at den som eventuelt vant ett parti i langsjakken, sannsynligvis ville vinne matchen. Jeg kjente veldig på nervene, og hadde puls på over 100 bare ved å stå og se på. Ingen vant noen partier i langsjakken, og da vi så utviklingen i starten av hurtigsjakken, falt de fleste til ro. Etter at han vant det første partiet i omspillet, var de fleste ganske sikre på at han skulle ta det.

Slo tunnel på Carlsen



− Som president i Norges sjakkforbund, hvilken kontakt hadde du med Carlsen underveis i den flere uker lange VM-kampen?

− Jeg var med på fotballtreningene til Magnus to av dagene (Carlsen bruker fotball til å koble av og holde kroppen i form mellom sjakkpartiene, red. anm.). Det var veldig kjekt for en gammel fotballspiller. Jeg klarte nesten å fullføre en tunnel på ham, men ble for tung da jeg skulle ta igjen ballen.

− Hvordan er Magnus Carlsen egentlig som fotballspiller?

− Han skyter som John Arne Riise, det er en skikkelig venstreslegge. Og så er han ærgjerrig og hater å tape. Hvis folk ikke gjør jobben, får vi høre det. Det er også noe av det som gjør ham til verdens beste sjakkspiller. Så fotballen er ikke bare lek.

− Kan du beskrive hvordan Carlsen er når han ikke sitter ved sjakkbrettet?

− I sosiale sammenhenger er han morsom, engasjert og kunnskapsrik. Så har han en hukommelse som ingen andre. Jeg har ikke vært borti maken.

Kommuniserer med brikkene



− Når han til slutt forsvarte verdensmestertittelen, hvordan feiret han?

− Vi var først på et sponsorarrangement, før det bar videre til et lukket arrangement på en nattklubb med bare en liten krets. Jeg følte meg privilegert som fikk ta del i feiringen.La meg si det slik, Magnus ble feiret slik en verdensmester skal. Jeg ga meg i tretiden på natten.

− Tilbake til brettet. Hvor god er du i sjakk?

− I Norge deler man inn i klassene elite, mester og deretter fra 1 til 5. Jeg er en klasse 1-spiller, så du kan sammenlikne det med 2. divisjon i fotball.

− Når Carlsen og Caruana spiller, hvor mye forstår du da?

− Jeg forstår mye, men langt fra alt. Selv datamaskiner klarer ikke alltid å henge med på dybden i intuisjonen til Magnus. Det sies at han kommuniserer med brikkene – at han går inn i deres sjel og forstår hvor de ønsker å være på brettet.

Uleste bøker

− Mange sjakkspillere, som NRK-ekspertene Torstein Bae og Atle Grønn, kan kjenne detaljer fra en rekke partier spilt 50 år tilbake i tid. Er du også slik?

− Nei. Jeg har en meter med sjakkbøker i bokhyllen hjemme, men er aldri kommet lenger enn til innholdsfortegnelsen. Det er leder- og organisasjonserfaringen fra fotballen og min sivile jobb (Madsen er leder i SOS-barnebyen i Bergen, red.anm.) som var veien inn til presidentvervet for meg.

− Carlsen beskrives som intuisjonens mester, Caruana som en regnemaskin. Hvilken spilletype er du?

− En uskolert røver, for jeg har aldri tid til å øve. En angrepsspiller som går for de vakre seirene, men derfor går jeg også på mange tap.

− Du ble sjakkpresident i 2016, samme år som Carlsen ble verdensmester for tredje gang. Hva har du hatt å si for suksessen dere opplever om dagen?

− Der må jeg være ydmyk og si svært lite. Dette handler i all hovedsak om talentet til Magnus. For min del er alt utrolig stimulerende og kjekt.

− Men du tjener ikke noe på det?

− Nei, dette er et verv jeg har ved siden av full jobb. Under VM brukte jeg ferie jeg hadde spart opp fra i fjor. Tiden jeg bruker på sjakken, tilsvarer nok en stilling på 30-40 prosent, men dette er noe som gir energi. Dessuten er det veldig lærerikt. I London hadde jeg blant andre møter med presidenten i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet), Arkady Dvorkovitsj, som er tidligere visestatsminister i Russland. Når du håndhilser på ham, og tenker på at dette er en som har jobbet med Vladimir Putin, er det spesielt for en fyllingsdøl.