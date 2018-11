Leonora (19) er på vei inn i bystyret AUF-leder Leonora Hjelle fra Bønes går i fotsporene til tanten Anne-Grete Strøm-Erichsen. Nå ligger 19-åringen an til å få fast plass i Bergen bystyre etter neste års valg.

15 år gammel så Leonora Hjelle en politisk debatt om syke og uføre på TV, der hun opplevde at kun Arbeiderpartiet forsvarte denne gruppen. Etter debatten logget Hjelle seg inn på AUFs nettside og meldte seg inn.

Siden den dagen har mye skjedd. Etter et halvt år som medlem i AUF Hordaland, ble hun valgt til nestleder i samme sted. Etter to år som nestleder, ble hun valgt til leder i februar i år. I tillegg har hun sittet i styret både i Bergen AUF og i Hordaland Arbeiderparti.

Ønsker seg inn i bystyret

Nå er det Bergen bystyre som er målet. Hjelle ligger an til å bli Arbeiderpartiet i Bergens ungdomskandidat til kommunestyrevalget i 2019. Hun mener det er viktig for Arbeiderpartiet å ha ungdomskandidater på listen sin.

– De siste årene har andelen unge som stemmer ved valg gått ned. Blant annet fordi de ikke føler seg representert om de ikke finnes unge på partienes valglister.

Men også størrelsen på AUF i Bergen er et argument for en egen ungdomskandidat mener Hjelle.

– AUF i Bergen er det største lokallaget i Arbeiderpartiet i Bergen. Vi er mange medlemmer, som gjør at vi får stor innflytelse og påvirkningskraft på Arbeiderpartiet i Bergen sin politikk

I en foreløpig innstilling til neste års bystyreliste er Leonora Hjelle innstilt på 11. eller 12. plass, noe som normalt gir fast plass i Bergen bystyre. Endelig nominasjonsmøte for Arbeiderpartiet i Bergen er 11. februar.

Hjertesaker

Hjelle er aller mest opptatt av velferdspolitikk og det å bekjempe ulikhetene i vårt samfunn.

– De som opplever samfunnets skyggeside, men ikke blir hørt i samfunnsdebatten, de vil jeg gi en stemme til.

Hjelle var russ i vår. Dette skoleåret har hun et «friår», der hun jobber på Løvåsen sykehjem på Avdeling for rus og psykiatri. En jobb som også påvirker hva hun brenner for i politikken.

– En av mine hjertesaker er bemanningen i eldreomsorgen og rusomsorgen. Vi får gjort akkurat det vi må på jobben min, men heller ikke mer. Vi kunne trengt flere stillinger til aktivitet for pasientene, for eksempel miljøterapeuter.

Politisk familie

Leonora Hjelle kommer fra en politisk engasjert familie. Flere er folkevalgte i ulike kommuner, noen i Høyre og andre i Arbeiderpartiet. Familiens mest kjente politiker er nok Hjelles tante, tidligere ordfører og byrådsleder i Bergen, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Mange sier at jeg og min tante Anne-Grete ligner både politisk og utseendemessig.

Det har de siste ukene vært knyttet spenning til hvem Arbeiderpartiet vil ha som topp på listen til neste års kommunevalg og dermed partiets byrådslederkandidat. Valget står mellom sittende ordfører Marte Mjøs Persen og nåværende skolebyråd Roger Valhammer.

Hjelle forteller at AUF i Bergen vil ha Roger Valhammer på toppen av listen.

– Det er fordi vi mener Roger er en dyktig politiker som har vært en god leder for Arbeiderpartiet i Bergen. Han er en rettferdig og samlende leder. Vi synes Marte har vært en god ordfører for Bergen, og vi ønsker derfor at hun skal fortsette i det vervet.

Mer sjekking enn hets

– Mange politikere trekker seg fra politikken på grunn av hets i sosiale medier. Hva tenker du om det?

–Det er veldig trist. Spesielt kvinner er utsatt for dette. Jeg har opplevd dette selv gjennom personlige meldinger på Facebook og hat-mail. I tillegg er det mange som driver med sjekking og spør om jeg er singel for eksempel. Faktisk opplever jeg mer sjekking enn hets. Jeg var forberedt på at jeg ville kunne opplever hat i sosiale medier, men jeg var ikke forberedt på all sjekkingen, forteller Hjelle.

Selv om hun prøver å legge det bort, setter den uønskede oppmerksomheten likevel sine spor.

– Det påvirker underbevisstheten. Min strategi er å ikke svare på noe av det, avslutter Hjelle.