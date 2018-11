Fyllingen-jentene drømmer om landslagsspill De tapte første kamp i Bring-serien, men slo knallhardt tilbake. Fyllingens jenter 16 er overbevist om at samholdet i laget gir dem resultater.

Det ble en tung start for jentene på Fyllingen J16 i den landsdekkende Bring-serien lørdag. Første kamp endte med 22-24-tap for Flint Tønsberg.

− Vi gikk på et ganske surt tap, det var veldig jevnt, og vi kjempet, men det ble for mye rot til slutt. Det var noen sure bom, og ikke godt nok forsvar, sier Synne Bøe (16).

Hun ble Fyllingens toppscorer med hele ti mål, nesten halvparten av alle Fyllingens scoringer.

− Vi slipper for mange lette baller inn bak, og vi klarer ikke å sette spillet fremover, legger medspiller Kristin Beltestad (16) til.

To skadde keepere

Fyllingen-jentene skal reise Norge rundt for å spille i Bring-serien, men denne novemberhelgen var de selv verter i Framohallen. Men hjemmebanefordelen ble fort opphevet av at begge Fyllingens faste keepere var skadet. En av keeperne spiller ikke på grunn av nakkeproblemer, mens den andre fikk en ball i øyet under oppvarmingen.

− Vi måtte bruke en reserve som er 04-spiller, og hun gjorde en utrolig god jobb, forteller Kristin Beltestad.

Lagvenninnene Kaja Melander (16), Kristin Beltestad (16) og Synne Bøe (16) har drevet med håndball siden de begynte i andreklasse på barneskolen. Hovedgrunnen til at de har fortsatt i alle disse årene er at laget er så samkjørt, både på og utenfor banen.

− Det er gøy å spille håndball, og vi har holdt sammen siden starten. Det er nesten ingen som har sluttet i vår gruppe, sier Synne.

− Vi har alle det samme målet. Vi vil vinne samme serie, og da er det bare gøy, sier Kristin.

Fulltallige på trening

Hovedproblemet til mange idrettslag er dårlig oppslutning på trening, men det er ikke tilfellet hos Fyllingen-jentene.

− De fleste av oss har mål om å vinne, og for å vinne, må man være på trening, sier Kaja Melander.

− Hva er det som skiller dere ut som lag?

− Styrken vår er at vi stoler på hverandre, men vi har mye å gå på, sier Kristin.

− Det er da vi må holde humøret oppe, og snakke sammen i forsvar, sånn at vi vet hvor de andre er, sier Kaja.

Høye ambisjoner

De har en stor fordel ved å ha spilt sammen så lenge og i tillegg stoler på hverandre på banen, og det har de planer om å fortsette med. De tre jentene har akkurat det samme målet.

− Landslaget! fastslår Kristin.

− Og for å komme dit må vi være til stede på treninger, og ville vinne. Vi må reflektere og vite hva vi har gjort bra og hva vi har gjort dårlig, legger hun til.

Det var første gang jentene spilte mot Flint Tønsberg, noe som også kan ha vært en medvirkende faktor til tapet, ifølge assisterende trener Birgitte Karlsen Hagen. Hun mener at jentene kan mye mer enn de viste i første kamp, men at Tønsberg-jentene også var mye tøffere enn lagene de er vant til å møte.

− Vi var ikke konsentrerte og til stede, og da fortjente Tønsberg å vinne, sier hun.

− Vi må ta mer i, og det tror jeg vi klarer. Dette er unge spillere, så de må bare stå på videre og bli tøffere, sier treneren.

Og allerede i de påfølgende kampene denne helgen, ble skuffelse snudd til jubel. I kveldskampen lørdag vant Fyllingen 23-16 over Kolbotn, og søndag ble Gneist slått 22-17. Dermed er Fyllingen på femteplass av de femten lagene i Bring-seriens avdeling 1.