Biblioteket på Indre Laksevåg kan være klart om et drøyt år Byrådet setter av fire millioner til bibliotek på Indre Laksevåg.

Onsdag la byrådet i Bergen fram sitt forslag til bybudsjett for 2019. Der er det satt av fire milloner kroner til å etablere nytt bibliotek på Indre Laksevåg. Det ble allerede før sommerferien kjent at byrådet gikk inn for nye bydelsbiblioteker på Laksevåg, i Ytrebygda og i Indre Arna. Men av disse er det bare Laksevåg byrådet har satt av midler til.

− Laksevåg er nummer én på listen over de nye bibliotekene. Vi mener at det er et område som trenger bibliotek, og det er mange gode krefter her som ønsker et bibliotek som fungerer som samlingssted. Laksevåg hadde et bibliotek som man mistet, og det var nok et tap for mange, sier kulturbyråd Julie Andersland (V) til Sydvesten.

− Står ikke på viljen

Når byrådet ikke har satt av mer enn fire millioner kroner, handler det om at biblioteket ikke vil være på plass fra starten av året.

− Fire millioner er ikke nok for å drifte et helt år, men dette budsjettet blir vedtatt i desember i år, og det er ikke sjanse for at bilblioteket blir klart til starten av 2019. Det som er viktig her, er at det settes av penger. Det har vært snakket om bibliotek lenge, og mange har villet ha det, men det har ikke fulgt med noen penger. Nå har vi altså satt av fire millioner i driftsmidler, og vi har også satt av penger på investeringsbudsjettet til kulturarenaplanen, sier Andersland.

Byrådsleder Schjelderup svarer slik på spørsmål om når biblioteket kan bli tatt i bruk:

− Realistisk må vi si at siste del av 2019 er det tidligste det kan stå klart. Etter at budsjettet er vedtatt må man gå i gang med å se etter lokaler og nøyaktig utforming. Men ambisjonen er å få biblioteket på plass i løpet av 2019, og det skal i hvert fall ikke stå på vår vilje for å få det til, lover Schjelderup.

Sted ikke avgjort

Ann Kristin Ramstrøm, leder i interesseorganisasjonen Initiativ Laksevåg, er svært glad for at biblioteket nå er på vei, men har i flere intervjuer med Sydvesten vært tydelig på hun mener at lokaliseringen av biblioket er helt avgjørende for hvordan det vil fungere. At et sted i gamle Laksevåg sentrum er ideelt, er Schjelderup og Andersland enige i, men de kan ikke love noe om hvor biblioteket ender opp.

− Vi har sagt at vi ønsker et sted sentralt på Indre Laksevåg, men vi har ikke landet hvor det skal være. Det går på hvor det er mulig og hvor stor plass man trenger, sier Andersland.

− Det er ikke usannsynlig at det blir aktuelt å leie lokaler til biblioteket, så da blir det også litt opp til hvor eiendomsbesittere ønsker å leie ut til kommunen, tilføyer Schjelderup.