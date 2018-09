Bli med til den absolutte bunnen av 5. divisjon: − Når mandagen kommer, er alt glemt! Når keeperen din må av banen på slutten av kampen fordi han «har lovet å hente kjerringen», vet du at du befinner deg i nedre sjikt av divisjonssystemet.

Mer nøyaktig i bunnen av 5. divisjon. Helt på bunnen. Inter Bergen har ikke smakt poeng siden eplene ble høstet i fjor høst. Men denne lørdagen er det en sjanse. Motstander hjemme på Fyllingsdalen stadion er langveisfarende Halsnøy/Trio 2. Ikke bare er sunnhordlendingene det nest dårligste laget i 5. divisjon avdeling 3. Det ryktes i tillegg at de stiller sterkt svekket på sine tidkrevende bergensreiser. En samling juniorer og noko attåt. Det skal da være mulig å slå?

Vel. Inter Bergen spiller riktignok hjemme, men å si at full tropp er tilgjengelig for trener Christian Cisternas vil være løgn. Tre keepere har han i stallen, samtlige har meldt forfall til dagens bunnoppgjør. Løsningen på målvaktskrisen ble en telefon til Dani Rojas. Mannen er 52 år, men sto i mål i lokalfotballen helt fram til, ja, når var det egentlig?

Må stikke

− Sist jeg spilte var i Djerv i totusenog… Hmm, jeg tror det var da jeg var 42! Nå er jeg altfor gammel. Men de ringte og spurte om jeg kunne komme, og jeg var hjemme, forklarer Rojas.

Innsatsen hans er det ingen som kan si noe på. Halsnøy/Trio lager 1-0 uten at keeperen kan lastes, men Inter Bergen henger godt med i kampen. Kanskje er en ultrarutinert målvakt nettopp det laget trenger for å bikke det i sin favør denne lørdagen. Etter halvspilt andre omgang sier Rojas imidlertid takk for seg. Han må av gårde.

− Jeg skal hente kjerringen nå halv fire! Så jeg må dra.

På vei inn i garderoben får han ros fra en forbigående tilskuer, én av ytterst få som er på plass ved banen.

− Kjemperedning! roper tilskueren.

− Du så den! gliser Rojas fornøyd tilbake.

Han synes det var gøy å spille igjen, men mener Inter Bergen begikk en tabbe da de takket ja til å beholde plassen i 5. divisjon før årets sesong. Egentlig rykket laget ned i fjor, men fordi et annet lag trakk seg fikk de tilbud om å bli stående i divisjonen.

− I år har laget mange nye spillere. Det er mye rot utpå banen, sukker han.

Nok et tap

Rojas stikker. Resten av Inter Bergen kjemper videre. Ett mål i sluttminuttene er alt som skal til for å sikre sesongens første poeng. Dessverre blir det med noen nesten-sjanser. Halsnøy/Trio setter inn 2-0 på tampen, selve nådestøtet. Smultringen i poengkolonnen blir stående for Inter Bergen.

Det bannes på norsk, engelsk og spansk. Treneren Cisternas er fattet. Han hadde et håp, men som han sier: Uansett nivå handler det om å sette sjansene.

− Slik er det i motgang. Vi taper selv om det er jevnt, nikker Cisternas.

Han stortrives med trenervervet selv om resultatene har vært elendige i år. Inter Bergen er som navnet indikerer en flerkulturell gjeng. Flesteparten av spillerne har bakgrunn fra Sør-Amerika, noen fra Midtøsten, noen fra Norge.

− Jeg føler at jeg må hjelpe til. Det er utfordringer. Her må du være far, mor, pedagog, lege og bestemor… Sånn er det.

Unnskylder seg

En av spillerne viste tydelig at han ikke likte å bli tatt av banen før kampen var over. Det tar treneren med full ro.

− Guttene kan bli sure. Noen timere senere sender de melding og sier unnskyld, smiler han.

Cisternas føler at Inter Bergen er i ferd med å bedre sitt rykte. De røde kortene har vært mange.

− Vi har kvittet oss med bråkmakerne. De som er her, er her for å bidra. Vi har noen regler de må forholde seg til. Å slenge dritt til dommerne er ingen vits.

Og tapene glemmes raskt, lover han.

− Når mandagen kommer er alt glemt! Da kommer spillerne smilende på trening. Vi må bare jobbe videre.

Epilog: Da denne saken ble skrevet, sto Inter Bergen helt uten poeng. Nylig spilte de 0-0 hjemme mot Fitjar, og har nå dermed ett poeng.