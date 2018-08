Pumpen i Sælenvannet har sluttet å virke Regnværet og luftpumpen fjernet noe av stanken i Sælenvannet, men nå har pumpen sluttet å fungere.

En luftpumpe ble satt ut i Sælenvannet torsdag for to uker siden. I halvannen uke sørget den for å fordele sårt tiltrengt oksygen rundt i vannet, men i helgen som var sa den stopp.

− Luftpumpen ga opp ånden på lørdag. Da sluttet den å virke, sier Hogne Hjelle, avdelingsleder i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, til Sydvesten.

Tirsdag denne uken ble pumpen tatt opp av vannet, og tatt med til nærmere undersøkelse. Dens skjebne kan avgjøre om fyllingsdølene må klype seg på nesen den nærmeste tiden.

− Vi tar pumpen inn, demonterer den, og ser hva som gjør at den ikke virker. Vi må prøve å få den i drift igjen. Men dette er en gammel pumpe. Hvis den ikke lar seg reparere, må vi bestille en ny, sier Hjelle.

Ny pumpe tar tid

− Hvor lang tid vil det ta å finne ut av?

− Vi må finne ut om den kan repareres i løpet av uken, og eventuelt få satt den ut igjen før helgen. Hvis vi må kjøpe en ny pumpe, kan det ta tid.

Stanken fra Sælenvannet har ikke vært like ille den siste uken, men den er der fortsatt. Hjelle anslår at luftpumpen måtte ha fungert i rundt en måned for å få lukten helt bort.

− Det er klart mindre lukt nå enn det var. Dette har både med pumpen og med regnværet å gjøre. Vi er kjempefornøyde med at det har begynt å regne. Det betyr at vi har større sannsynlighet for å få Sælenvannet til å fungere som normalt, sier Hjelle.

Årsaken til stanken er den langvarige tørkeperioden i sommer som har ført til at ferskvannslaget i Sælenvannet er for tynt. Dette medfører at stinkende bunnvann kommer til overflaten når det flør.

− Vi var ute med måler mandag forrige uke. Da finner en ut hvor tykt lag med oksygenrikt vann en har på toppen. Normalt sett skal det være fem-seks-syv meter med sånt vann, men da var det nær null, forklarer Hjelle.

Regn viktigst

Han sier at været er den viktigste faktoren for om vannet lukter eller ikke.

− I over ti år hadde ikke vannet problemer, fra 1998 til 2010. Dette var en periode med mye nedbør. Men de tørre periodene vil komme, og da har vi som mål å ha en pumpe i bakhånd som en kan sette ut i tilfeller som nå.

I BA forrige uke kom ingeniør Tom Willy Grongan med forslag om å legge rør med ferskvann ned til det dypeste punktet i vannet, slik at bunnvannet får tilført sirkulasjon og oksygen.

− Dette er en god idé, og ingen ny tanke. Vi har et tilsvarende anlegg i Nordåsvannet som fungerer helt glimrende. Vi har vurdert det i Sælenvannet også, men problemet der er å finne ferskvann nær nok. Man må for eksempel hente fra Ortuvannet, som jo er et stykke unna, forklarer Hjelle.