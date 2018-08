Laksevåg-band sikter mot Sør-Amerika Vivillain har store ambisjoner med sin rockemusikk. – Vi satser på Europa til neste år, og har som mål å bli store i Sør-Amerika, avslører guttene.

Selv om det kun er trommeslager Fredrik Bø (20) som er fra Laksevåg, har bandet øvingslokaler like vel Sjøkrigsskolen, og spilte inn sin første musikkvideo på Laksevåg.

− De andre er fra Sotra, Arna og Samnanger, men vi sier Laksevåg siden det er her vi øver og føler oss hjemme, sier Fredrik og de andre nikker bekreftende.



Bygger merkenavnet selv

Besetningen i Vivillain består av nevnte trommeslager Fredrik Bø, vokalist Thomas Sixhøj Eide (23), låtskriver og gitarist Magnus Magnussen (20), gitarist Anders Christophersen (21), og bassist Lasse Johnsen (21). De har spilt sammen i et år, og har allerede rukket å lage nok låter til et album, og har spilt over 30 konserter så langt i karrieren.



− Vi har sluppet tre singler, men mangler fortsatt finansiering til å lage debutalbumet vårt. Å få platekontrakt som rockegrupper er ikke så enkelt, og vi ønsker heller å bygge opp merkenavnet på egenhånd, selv om det er en tung og tidkrevende jobb, forteller trommeslageren.



Guttene har spilt på mindre festivaler og puber i Bergen og omegn. De har rukket å bygge seg opp fanskare både på Austevoll og på Osterøy, og da de tidligere i år spilte veldedighetskonsert på Garage, ble trekkplasteret oppmerksom på den talentfulle rockegruppen.



− Eirik Søfteland var på Garage og ble fan da han hørte oss. I mai inviterte han oss til torgfesten på Øyro i Os, der han skrøt veldig av oss etter konserten, forteller guttene stolt.



Publikum vil kore

Ikke bare lager guttene fengende rockemusikk, men de er også opptatt av å levere på scenen når de opptrer. Dersom det er scene der de spiller, vel å merke.



− Det er viktig for oss å gi publikum en helhetlig opplevelse, vi skal ikke bare stå statisk på scenen og være kjedelige. Ofte blir publikum i overkant begeistret, og det har vært en del artige opplevelser med berusede folk som vil spandere øl på oss mens vi spiller, humrer vokalist Thomas.



Både han og gitaristene Magnus og Anders har opplevd at publikum ønsker å hjelpe med koring på sangene underveis, eller kommet med andre sprø påfunn mens bandet opptrer.



− Vi tar det bare med et smil. Vi lærer oss å håndtere slikt, og det skaper stemning når publikum engasjerer seg slik. Bare vi klarer å spille videre, så er det greit, forteller Magnus og ler.



Ferdigstiller låtene sammen

Alle guttene har, til tross for sin unge alder, lang fartstid som musikere både med og uten band. Låtskriver Magnus har allerede fanklubb i Peru, etter hans tidligere band holdt konserter og lagde musikkvideo der i 2015. Det er også grunnen til at bandet har som mål å slå igjennom på kontinentet.



− Å spille konsert i de store byene der borte er en vanvittig opplevelse. En konsert med 50.000 publikummere er en bitteliten konsert med tanke på hvor mange innbyggere som bor i de ulike storbyene, forklarer Magnussen.



Det er også han som skriver låtene til bandet, basert på egne erfaringer i livet og ting som skjer rundt ham. Samningen tar så låtene med slik at de øvrige medlemmene kan være med å ferdigstille sangene.



− Selv om han står for grunnlaget i sangene, er det alltid noe vi kan bidra med i resten av bandet. Vi bruker mange timer på musikken, og gir oss ikke før vi er fornøyde, lover Fredrik.



Planlegger turné i 2019



Tidligere i sommer holdt de St. Hans-konsert i Kirkebukten på Laksevåg, der de til sin store glede ervervet flere nye fans. Denne gangen var det de yngre publikummerne som strømmet til for å ta bilder og få autografer av sine nye rockehelter.



− Det meste av publikummet der vi spiller er godt voksne karer med skinnjakker, så det er ekstra gøy når også andre liker musikken, forteller guttene med et smil.



Bandets planer for sommeren er å spille flere konserter, før de til høsten trekker seg tilbake til øvingslokalene på Laksevåg for å skrive flere låter.



− Vi har mange planer fremover, og legger nok ut på en turné i løpet av 2019 også, røper Fredrik.