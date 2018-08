Rekker å gjøre hallen klar til konsert i september Framohallen bygges fortsatt opp igjen etter brannen, men FyllingenBergens arrangementssjef Preben Olsen kan love konsert 15. september.

Om morgenen 4. juli ble Framohallen påtent, og skadene viste seg å være store. Nå er det vannskadede gulvet fjernet og rivningsarbeidet bortimot over. Eliteserielaget til FyllingenBergen må minst spille sine tre første hjemmekamper et annet sted, trolig i Fanahallen. Men allerede til skolestart vil en av banene i Framohallen stå klar til trening. Heller ikke konserten som skal holdes 15. september står i fare.

− Vi må gå ned litt på kapasiteten, men ikke mye. Selve konserten blir ikke amputert, forsikrer Preben Olsen, arrangementssjef i FyllingenBergen.

Han er selvsagt lei seg for det som har skjedd, men ser optimistisk framover.

− Det lukter fremdeles røyk i hallen. Det har vært dritkjipt å se inn i hallen slik som den har vært i sommer. For de hundrevis av ungdommene som trener der, er det trist. Dette har satt klubben litt på vent, både bredden og eliten. Men folk stiller opp og skaffer treningstider andre steder. Vi får alltid trent, men det er noe med tilhørighetsbiten som går tapt, sier Olsen.

Godt resultat

I februar i år var det Vassendgutane og Ausekarane som spilte opp i Framohallen. I september kommer De musikalske dvergene, Pogo Pops og Dance with a stranger. Vinterkonserten ble en såpass stor suksess at Olsen bare måtte ta initiativ til ny konsert nokså raskt.

− Folk likte det vi gjorde. Vi fikk masse tilbakemeldinger som gikk på at det var utrolig kjekt at det skjedde noe i Fyllingsdalen, og at man kan ha konserter andre steder enn i sentrum. For oss var det en supererfaring, og vi ser at vi kan være gode på det, sier Olsen.

Han vil ikke oppgi det økonomiske resultatet fra konserten sist, annet enn at det endte med overskudd.

− Dette er god butikk for FyllingenBergen, vi er godt fornøyde med resultatet. Derfor forsøker vi også igjen. Men det som faktisk er det viktigste, er at det skaper en begeistring rundt klubben.

Tre ungdommer tatt

Når det gjelder den påsatte brannen i Framohallen, ble tre personer pågrepet etter én uke. De tre, ifølge Bergens Tidende to gutter og en jente i alderen 17 til 19 år, innrømmet å ha startet brannen. De ble identifisert etter å ha blitt fanget opp av overvåkingskameraer.

− De er fra ulike steder i byen. Men det var ikke tilfeldig at de var der samtidig. De kjenner hverandre, men jeg kan ikke si mer om relasjonen mellom dem, sa etterforskningsleder Svein Føllesdal til BT i slutten av juli.

Skadebeløpet er beregnet til ca fem millioner kroner. Styrelder i Stiftelsen Framohallen, Ketil Nystad, har opplyst til BA at de nå vil installere overvåkingskameraer rundt hele hallen. Selve stedet der ildpåsettelsen fant sted, ble ikke fanget opp av kameraer. Brannen startet i noen paller som sto tett på hallen.

− De tre (pågrepne) har forklart at de drev og tente på disse pallene, og at flammene så tok overhånd. De tre skal ha forlatt stedet da det begynte å brenne i hallen. Slik jeg forstår det var det heller ikke de som varslet om brannen, har Føllesdal sagt til BT.