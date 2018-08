Magisk forestilling fra Fyllingsdalen teater Ifølge skuespillerne får man så mye mer enn et teaterstykke når man setter seg ned på benkene i Bergenhus festning for å se «Hekseringen». Det har de helt rett i.

Lysshow, flammer og skremmende sterk innlevelse er stikkord som beskriver «Hekseringen», som går for andre år på rad inne på Bergenhus festning. Det spesielle er å kjenne på hvor virkelig dette stykket føles, særlig siden man sitter bare tre meter unna det som skjer.

Magi og trolldom

Desperasjonen og fortvilelsen lyser fra øynene til skuespillerne mens død og fordervelse sprer seg blant beboerne. Året er 1664 og vi befinner oss i regnbyen Bergen sammen med Kristina og Peder på 12 år. Heksejakten er i full gang i Europa, og det tar ikke lang tid før mormoren til Kristina blir arrestert og dømt for hekseri. I sin jakt på sannheten, finner unge Kristina ut at virkeligheten hennes er mer magisk enn hun trodde.

Men hvordan klarer disse unge skuespillerne å være så overbevisende i rollene sine?

− Akkurat mens jeg spiller, så tenker jeg ikke på hvem som er der. Når jeg står på scenen, er det akkurat som om jeg glemmer alt utenfor, og tenker bare på rollen jeg er der og da. Hvis noen sier noe stygt til den rollen, så blir jeg automatisk lei meg. Sånn fungerer det i hvert fall for meg, forteller Linnea Selvik Hellesøy som spiller Kristina andre år på rad.

− Snille med hverandre

Forestillingen varer i to timer, men det virker ikke som at hovedrolleinnehaverne er slitne halvveis inn i showet. Tvert imot. Vi sitter ute på en av benkene på festningen under pausen, og begge skuespillerne smiler fra øre til øre. Rollen «Peder» spilles av Olai Bordvik denne dagen, og fordi han deler rollen med en annen, var det premiere for ham i dag.

− Så langt har det gått bra. Det er jo så mange fine mennesker som er så snille med hverandre, så det går ikke an å være lei seg her, forteller Olai Bordvik.

Det er en helt egen opplevelse å se en forestilling med ekte kulisser som de høye trærne som omringer scenen. Plutselig ser man mørkkledde hekser gående i bakgrunnen. Det skaper en viss spenning når man venter på at skuespillerne skal komme.

− Vi spiller jo ute, det er ikke mange som får lov til det. Jeg har ikke gjort det før, og så er det stor plass og mange publikummere. Vi bruker store deler av sommerferien vår på dette med øving og alt, men det er bare helt ubeskrivelig gøy, sier Linnea.

Takler avslag

Hun har vært med på mye allerede.

− Når man først kommer inn på audition er det så mange hyggelige mennesker som sitter der, og de vil jo at du skal vise det beste du kan, så det er ikke så skummelt. Det er jo alltid dumt når man ikke får en rolle, men det gir en ekstra motivasjon til å klare det neste gang. Det er noe med ikke bare å tenke på nederlagene, men se på neste mulighet, sier Linnea.

Ronnie Mega er regissør og skuespiller i «Hekseringen» og er mektig imponert over Linnea og Olai. Han har nemlig ikke opplevd maken til profesjonalitet, ei heller blant voksne.

− Jeg synes de jobber på en helt annen måte. De er så proffe, mer enn mange profesjonelle voksne skuespillere. Det er vanskelig å forklare hvor unike de er. De er dedikerte og disiplinerte. De har jobbet hver dag, og kommer når de skal. Ofte er det faktisk lettere å jobbe med barn enn voksne, for de er mer åpne til å prøve nye ting, forteller han.

Har med Mia Gundersen

Målet med årets forestilling var å løfte nivået fra i fjor, både når det gjaldt manuskriptet, karakterene og overganger på scenen. Nå er de halvveis inn i forestillingene, og han er så langt ekstremt fornøyd.

− Denne heksejakten er jo en skummel historie fra Bergen som jeg fremdeles synes er relevant. Vi brenner ikke hekser på bålet lenger, men det er fremdeles mye uvitenhet og fordommer i samfunnet.

Mia Gundersen spiller bestemoren som blir dømt som heks. Ronnie Mega ville egentlig ha henne i fjor, men da passet det ikke. I år stiller hun derimot, og det er han veldig glad for.

− Jeg synes hun kler stykket, og hun har en utrolig varme og ikke minst styrke som kler rollen. Hun har en evne til å spille sterk og svak på én gang, og er i tillegg vanvittig morsom å jobbe med, roser han.

− Fantastisk

Etter showslutt og stående applaus kommer Mia Gundersen gående ut bak scenen. Det drypper så vidt fra himmelen, for første gang på disse to timene. Den gode kritikken fra i fjor er en del av grunnen til at hun takket ja til rollen, i tillegg til at hun vil støtte opp under teateret.

− Det er ikke alle barn som passer inn i fotball eller kor, som det satses så mye på. Jeg tenkte at det ville bli veldig inspirerende for meg, og det har det vært. Å møte folk som har den gløden og glede for å stå på scenen, er helt fantastisk, sier Mia Gundersen.

− Hva synes du om innsatsen til de yngste skuespillerne?

− De er altså så gode! De tar det på alvor, alle fra den minste knotten til dem som spiller hovedrollene. De er vanvittig dyktige. Jeg skryter ikke for å være grei, det kommer rett fra hjertet!