FKFs stortalent går til Brann Mister 17-åring før høstens opprykksjakt.

FK Fyllingsdalens 17 år gamle midtbanespiller David Tufta melder overgang til Brann. Det bekrefter spilleren selv.

- Jeg har skrevet under for 2,5 år. Jeg har vært lenge i Fyllingsdalen og hatt mange fine opplevelser, men følte at det var rett tid nå for å ta et nytt steg, sier Tufta.

- Brann har et mer seriøst og bedre tilbud til fotballhverdagen min, med tettere oppfølging. Målet er å vise meg fram på B-laget og bidra til en god høstsesong. Så er drømmen å få være med A-laget, og få kjenne på hvordan nivået er der, fortsetter 17-åringen.

Han er en vaskeekte fyllingsdøl som nå på bor på Benshaugen.

Fungerende daglig leder i Fyllingsdalen Jan Marius Ringstad sier dette om overgangen:

- Ideelt sett har vi lyst til å beholde alle spillere, men vi er i en divisjon som gjør at det ikke alltid blir slik. Vi prøver å sette fokus på spillerutvikling, og når en spiller går til en toppklubb, er det en liten fjær i hatten for oss, sier Ringstad.

Han avviser å gå inn på detaljer rundt overgangen, og å svare på hvordan Fyllingsdalen blir kompensert av Brann. FKF-lederen håper å se Tufta så høyt som mulig i årene som kommer.

- Vi håper at spillerne vi sender videre er modne nok til å ta steget. Nå får David jobbe i et profesjonelt nivå, og så er mye opp til ham selv, sier Ringstad.

Tufta står registrert med fem kamper for det norske G16-landslaget. Han har bare spilt fire kamper for Fyllingsdalen i 3. divisjon hittil i sesongen. De lilla ligger på fjerdeplass, fem poeng bak ledende Sotra.