Politiet tror brannen i Framohallen er påsatt − Verken tid eller sted tyder på at dette er en naturlig brann, sier Ronny André Øvrebotten, innsatsleder i politiet.

For noen dager siden var området rundt Framohallen fullt av glade Bergen cup-deltakere. Kontrasten kunne ikke blitt større til onsdag morgen. Mens folk ennå sov rykket brannvesenet ut til brann i hallen.

− Cirka ti på seks ble det meldt om brann på vestsiden av bygget, der det sto noen materialer oppetter veggen. Disse var antent, noe som medførte at det også begynte å brenne under fasaden og oppover mot taket. Det er vanskelig å komme til under der, så brannvesenet måtte bruke mye vann og jobbe seg innover. Det har spredd seg en del vann inni bygget, og det jobbes med å redde verdier, sier Ronny André Øvrebotten, en av politiets innsatsledere på stedet.

− Ikke naturlig

Da han snakket med Sydvesten litt før klokken ni onsdag morgen var brannen meldt slukket, og brannvesenet begynte å trekke seg tilbake fra stedet. For politiet startet samtidig en viktig oppgave. De regner det som sannsynlig at brannen er påsatt.

− Vi anser det ikke som en naturlig brann. Verken tid eller sted tyder på det. Vi er i en etterforskningsfase nå der vi gjør tekniske undersøkelser, og så har vi en taktisk fase der vi ser på eventuelt lignende branner i området. Bergen vest-politiet overtar selve etterforskningen, så vil kriminalteknisk seksjon komme og ta åstedet når temperaturen er slik at det går an å jobbe der. I tillegg har vi hundepatrulje ute for et omfattende søk for å se etter andre arnesteder, sier Øvrebotten.

Flere av dem som til daglig arbeider på Varden samlet seg utenfor Framohallen onsdag morgen. FyllingenBergens daglige leder Vidar Gjesdal var en av dem.

− Bare trist

− Det er bare fryktelig trist. Heldigvis var det ingen personer involvert, men det er trist for aktiviteten. For oss som skal starte sesongen her om tre uker, og for bredden som mister tid i hallen i overskuelig framtid. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før hallen blir åpnet igjen. Det er utrolig synd, for vi har startet med rehabilitering av hallen. Nå skulle lyset skiftes i sommerferien, sier Gjesdal til Sydvesten.

Han er rystet over å høre at brannen trolig er påsatt.

− Det går ikke an å forestille seg hva intensjonen med slikt er. Det må være noen som har noe imot oss. Det er utrolig at man setter fyr på en idrettshall på denne måten. Det virker helt vanvittig. Vi får bare håpe at vi har mulighet til å få fatt på dem, sier Gjesdal til Sydvesten.