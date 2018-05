Tre barnehagebarn funnet i god behold etter stor leteaksjon Var borte i over to timer.

Tre barn på tre, fire og fem år stakk tirsdag av fra Laksevåg barnehage, avdeling Solhaug på Melkeplassen. Etter en stor leteaksjon ble de tre funnet i god behold, i hjemmet til en av dem i Vågedalen. to kilometer unna.

I barnehagen oppdaget man at barna var borte klokken 10.15. Klokken 10.36 kontaktet barnehagen politiet. Så gikk det over to og en halv time før de ble funnet. Klokken 13 bekreftet politiet at det var de tre aktuelle barna som hadde kommet til rette.

- De ansatte er preget, men har taklet dette så godt de kan. De har vært handlekraftige, og har samarbeidet godt med både politi og foreldre, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til BA.