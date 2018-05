FKF-Brann 0-1: Mer enn dette kan ingen forvente, Fyllingsdalen KOMMENTAR: «Med dette cuppartyet ferskt i minne er det ingen tvil om at dette er et lag som bør bruke sesongen til å komme seg opp i 2. divisjon.»

Alt lå perfekt til rette da Brann kom til Varden Amfi kvelden før Kristi Himmelfartsdag. Sommeren var kommet, og både Fyllingsdalen og Brann har masse optimisme rundt seg etter sterke resultater i innledningen på sesongen, selvsagt på to helt ulike nivåer.

Da kampen startet, sto fortsatt mange i kø utenfor stadion for å slippe inn. Det sier litt om interessen, og om hvilken herlig, sjelden anledning dette var i en fotballbydel som har ligget i dvale i litt for mange år.

Da alle hadde sluppet inn (ifølge speaker «Ottoen» var det 3500 totalt, selv om neppe noen hadde kontroll på det faktiske antallet), fikk de se mer enn de kunne forvente av 3. divisjonslaget Fyllingsdalen.

De lilla var topp forberedt, stengte rom, flyttet beina, men torde også å bruke ballen og spille kortpasningsspill hver gang de fikk den. Nesten i litt for stor grad, om man skal være pirkete og sette fingeren på noe.

Tatt på alvor

Men det er det ingen grunn til etter en kveld som denne. At en gjeng fra fjerde nivå bare taper med ett mål mot laget som akkurat nå er Norges klart beste, er direkte imponerende. Brann-trener Lars Arne Nilsen stilte med langt flere av spillerne fra den normale førsteelleveren enn han gjorde i første og andre runde. Brann tok Fyllingsdalen på alvor, noe det viste seg at de hadde all grunn til. Mot slutten var det proffene fra Idrettsveien som tok seg god tid på hver eneste dødball, gikk ned mot cornerflagget for å hale ut tiden og ønsket at dommeren skulle blåse av kampen.

Nå skal jeg raskt understreke at Brann hadde god kontroll på avansementet, så god kontroll som man kan ha når man tross alt bare leder med ett mål. Når en resultatmessig jevn kamp går mot slutten, er det dessuten helt naturlig å agere som rødtrøyene gjorde. Fyllingsdalen må bare ta det som en stor kompliment at eliteserielederen så seg nødt til å ta frem slike verktøy fra kassen de hadde brakt med seg til Varden.

Senket på dødball

Det aller viktigste instrumentet trener Nilsen tok i bruk, sparte han imidlertid ikke til sluttminuttene: Ved alle Brann-innkast et stykke inn på FKFs halvdel ble veteranen Azar Karadas sendt inn foran mål, hvorpå Taijo Teniste kastet langt mot nordfjordingens skalle. Dette førte stadig til farlige situasjoner foran Andreas Eikum i Fyllingsdalens mål, og det var også i etterdønningene av et slikt innkast at Deyver Vega laget kampens eneste mål i det 49. minutt.

Musklene og trøkket inne i sekstenmeterne ble avgjørende denne kvelden. Det er jeg sikker på at FKF-trener Hiep Tran og hans spillere lever veldig greit med. Rett etter kampslutt så Tran temmelig skuffet ut, men bare noen minutter senere sto han og fortalte oss i pressen om hvor stolt han var over spillerne. Det har han all grunn til. Så er det et sunnhetstegn at spillere som Andreas Eikum og Simen Hopsdal heller snakket om bitterheten de kjente over muligheten som glapp. Dette er ikke glade amatører som kjempet som tullinger for å plage vettet av Brann i en times tid eller så. Dette er spillere som i likhet med dem som har det som heltidsjobb, legger opp hele sitt liv etter fotballen. Med dette cuppartyet ferskt i minne er det ingen tvil om at dette dessuten er et lag som bør bruke sesongen til å komme seg opp i 2. divisjon. Fyllingsdølene trenger flere kvelder som denne.