Da «William» kom til Sandgotna − Skjedde dette? spør to fortumlede venninner hverandre i skolegården. De har nettopp tatt selfie med Thomas Hayes.

Og, ja. Dette er virkelighet – ingen drøm. Det er Thomas Hayes som har tatt turen til Sandgotna skole. Eller William, som flesteparten av elevene kaller ham.

Inntil for et par år siden var det vanskelig å forestille seg at en 21 år gammel norsk skuespiller kunne skape slik begeistring på en ungdomsskole. Så kom NRK-serien «Skam» og snudde opp ned på alle våre forestillinger om norsk drama. Selv om serien nå er over i Norge, er den på ingen måte glemt av fansen. Ei heller Thomas Hayes, som sto i sentrum av suksessen med sin rollefigur «William».

Skrik

Til hvining og hyling kommer han slentrende inn i den klamme, tettpakkede gymsalen på Sandgotna. Hayes putter én finger rolig i været, og tar mottakelsen med full ro. På grunn av et forsinket fly har Sandgotna-elevene sittet utålmodige og ventet lenge. «Kor e’ William hen?» er det blitt sukket flere ganger i salen, men så er altså tiden endelig inne.

At Hayes stikker innom skoler, er ingen dagligdags hendelse. Etter Skam har henvendelsene vært så mange at bare det å si nei tar masse tid, og Hayes er også aktuell med en ny TV 3-serie («Han heter ikke William»). Organisasjonen «Mot», der Hayes er ambassadør, har imidlertid trukket ut to skoler i landet som skal få besøk av skuespilleren, og Sandgotna vant altså i lotto.

− Foretrekker du knekkebrød eller brødskive? spør Tore Sandnes, eventmanager i «Mot», som er flydd inn sammen med Hayes.

De to har fått plass i Sandgotnas ypperste lenestoler, og plutselig har roen senket seg i gymsalen.

− Brødskive, svarer Hayes til enorm jubel fra salen.

Egne valg

For enkelte skal det ikke så mye til for å skape begeistring. Men samtalen tar etter hvert en annen form.

− Jeg synes det er viktig at vi alle skal klare å ta våre egne valg, sier Hayes.

Han forteller om da han selv valgte å slutte i Skam etter den andre av fire sesonger, til tross for at den enorme skaren av unge fans tryglet ham om å bli.

− Hadde jeg spurt Norges befolkning om jeg skulle slutte eller ikke, tror jeg 98 prosent hadde sagt at jeg ikke skulle gjøre det. Men jeg ville ut, jeg vil gjøre noe nytt. Derfor måtte jeg ta mitt eget valg, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Jeg synes alle skal tenke på å ta sine egne valg, og ikke bare være en sau i saueflokken.

Hayes snakker om hvordan livet hans endret seg under innspillingen av Skam.

− Du var i en boble. Da jeg kom fra innspilling, gikk det kanskje to-tre dager der jeg oppførte meg som «William». Med en gang vi var ferdige med én innspilling, fikk vi nytt manus. Men det var veldig moro og veldig lærerikt. Vi hadde kanskje 10 000 «views» i starten, og så fikk vi plutselig høre at vi hadde 1,4 millioner «views». Det dukket opp fansider over alt, sier Hayes.

Fotballgutt

Det kommer fram at han er lidenskapelig tilhenger av Fulham og Stabæk, og at han selv spiller 7. divisjonsfotball for Frisk Asker. Når elevene selv får stille Hayes spørsmål, får de blant annet vite at han ikke har noen damer i kikkerten, og dessuten at han er en ivrig Fortnite-spiller på Play Station. Etter spørsmålseansen er det klart for delen som mange av elevene nok har gledet seg mest til: Selfietaking med superstjernen. Niendeklassingene Martine Øen Andersen og Hilde Steffensen er forsiktig sagt høyt oppe etter at de har fått hilse på Hayes.

− Dette var magisk. Det kjennes kjempegodt å ha gjort det. Vi trodde ikke at dette skulle skje, smiler de.

Tiendeklassingene Malene Johansen Trengereid, Ingvild Mandrup og Flora Chan står noe mer nøkterne og betrakter oppstyret fra noen meters avstand.

− Det er kjekt at han kom til vår skole, men det er nok litt hypet også. Men Skam var en veldig bra serie. Den viste hvordan ungdom har det i dag, sier de.