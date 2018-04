Bønes fortviler etter kontroversielt nedrykk Bønes’ håndballherrer trodde de hadde sikret plassen i 4. divisjon. Så knuste bunnlaget Eid samarbeidsklubben Florø i siste serierunde.

Bønes følte seg trygg på å holde plassen etter at de slo bunnrival Eid i sin siste seriekamp 7. april. Bønes var da ferdigspilt for sesongen, mens Eid skulle møte den suverene seriemesteren Florø i sin siste kamp. Her trengte Eid poeng for å passere Bønes, noe bergenserne anså som svært lite sannsynlig.

Florø sto nemlig uten tap før siste runde, og slo Eid med hele 15 mål i den første kampen mellom lagene. Utviklingen i serieavslutningen forrige helg var derfor høyst oppsiktsvekkende: Allerede i første omgang var Eid oppe i en timålsledelse. Allerede opprykksklare Florø hadde ingen som helst mulighet, og tapte til slutt 23-32. Dermed holder Eid seg i 4. divisjon på bekostning av Bønes. Morten Haaland, trener for Bønes-herrene, reagerer. Ikke minst fordi Florø og Eid har et samarbeid på G18-nivå.

− Jeg så ikke kampen, men ut fra resultatoppdateringene ser det ut som om den suverene serievinneren blir feid av banen. Jeg har vært i kontakt med Region Vest, og sagt ganske klart ifra om at dette må de stille noen spørsmål rundt, sier Haaland.

− Permitterte spillere

Han fortsetter:

− Jeg må understreke at jeg ikke vet hva som har skjedd, og det er utrolig vanskelig å bevise om noen eventuelt har snakket sammen. Men det alltid rart når du får det mest oppsiktsvekkende resultatet i sesongen i siste runde. Samarbeidsavtaler er helt vanlig i håndballen, vi har det selv med Gneist som var i samme divisjon. Men du reagerer ikke noe mindre når et slikt resultat kommer i en kamp med to samarbeidsklubber, sier Haaland.

Florø-trener Elisabeth Aven svarer slik når Sydvesten ringer og spør hvordan seriemesteren kunne få slik juling i siste kamp:

− Jeg permitterte tre grådig gode spillere den helgen. Grunner er at de har spilt over 40 kamper i år, og hatt stor belastning. De er russ og fikk fri, og så brukte vi tre debutanter i stedet. Vi må sette våre spillere i fokus, og har lov til å spare spillere og introdusere nye, sier Aven.

− Dere har et samarbeid med Eid på G18-nivå, skjønner du at dette resultatet skaper reaksjoner?

− Jeg ser jo den. Samtidig må Bønes se på hvilket lag de stilte gjennom sesongen selv. De har stilt veldig ujevnt, og jeg tenker at Bønes burde ha ordnet dette selv. Vi har et samarbeid med Eid på G18, men dette måtte Eid fikse selv. Jeg har stilt med det laget som var riktig for oss, sier Aven.

− Bare spekulasjoner

Ifølge henne dro Florø til Nordfjordeid med tro på seier, til tross for at de stilte med redusert lag.

− Vi så for oss en jevn kamp, men hadde fem-seks stangskudd i starten. De sved grådig, samtidig som Eid kjempet for livet. De første 20 minuttene hadde vi ikke en sjanse. Resten av kampen var jevn, sier Aven.

Svein Mjeldheim i Region Vest forteller at de har vært i kontakt med Florø-treneren.

− Vi ønsket å forhøre oss, og hun har en god forklaring. Hun har fulgt planen sin. Det er ingen grunn til å tro at dette har noe med avtalt spill å gjøre, sier Mjeldheim, og fastslår at saken er avsluttet fra regionens side.

Eid-trener Geir Dale mener Haaland må få tenke det han vil.

− Det må han gjerne gjøre. Men vi slo også det andre topplaget Gneist på bortebane. Vi har et toppnivå som er veldig bra. Jeg forstår godt at han kan begynne å tenke, men det blir bare spekulasjoner. Kampen er spilt, vi gjorde jobben vår og ferdig med det, sier Dale.