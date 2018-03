Ungdommer i rampelyset Torsdag kveld var det for andre gang klart for festivalen hvor ungdommer får opptre sammen med etablerte band.

Like før start var det flere spente ungdommer som øvde bak scenen og i gangen før de skulle fremføre det de hadde øvd på flere måneder i forveien.

Sydvesten tok seg derfor en prat med Viggo Krüger, som til daglig arbeider som musikkterapeut ved Aleris Omsorg, og som førsteamanuensis ved musikkterapistudiet på Griegakademiet. Han er også kjent fra bandet Pogo Pops, og har en sentral rolle bak Bergen vest musikkfestival.

− Hvilke forventninger har du til kvelden?

− Jeg har forventinger om at dette blir en hyggelig kveld for alle, og at vi legger grunnlaget for at vi kan gjøre dette neste år også, forteller Krüger.

God stemning

Hyggelig ble det i hvert fall. Litt over klokken seks kom Knut Hansen og loddeboltene på scenen som første band. Publikum så ut til å kose seg, og slik bare fortsatte det.

Opptredenene var fylt med alt fra solosang, selvskrevne sanger, rockesanger og mye ungt talent. Pokal var tredje band ut på scenen. De spilte akustisk for anledningen, noe som ga en helt spesiell klang og fin stemning i salen. De fremførte blant annet «For deg tusen ganger til», som de spilte for første gang nettopp her i kultursalen på Vestkanten for tre år siden.

Stort mangfold

I tillegg til de nevnte bandene var Kom Nærmere, Det eminente band, Reidar og de, Skjerping, Shervan Khalil og band fra Sandgotna, Kjøkkelvik, Olsvik og Olsvikåsen videregående med på konserten. Sistnevnte hadde også forberedt en dans i tillegg til et kor fylt av elever.

En som virkelig fikk publikum opp og fram, var 16 år gamle Shervan Khalil. Khalil kom til Norge alene for to år siden fra Syria, siden den gang har han brukt musikk til å lære seg norsk og til å lage egne sanger. Han forteller til Sydvesten at han er blitt scenevant.

− Det er veldig kjekt å være med på festivalen. Jeg merker at det er ungdommer som ikke er vant til å stå på scenen, også kommer de hit og får sjansen til å opptre og vise sitt talent.Jeg syns det er fint at ungdommer får denne sjansen, festivalen er veldig kjekk, sier en energisk Shervan Khalil.

− Alvorlig imponert

Etter festivalen er ferdig og lysene er slukket, står mange igjen med en god opplevelse. Cecilie Sand Nilsen, avdelingsleder på Kjøkkelvik ungdomsskole, forteller at hun syns festivalen var fantastisk.

− Kvaliteten er jo skyhøy, jeg er alvorlig imponert, sier hun.

Nilsen jobber med musikkprosjektet på Kjøkkelvik og har et samarbeid med Viggo Krüger.

− Vi prøver å fremme musikkprosjektet som et forebyggende tiltak fordi vi ønsker å nå mange flere med prosjektet. Vi ser jo at musikk virker, forteller Nilsen.

Krüger sier at festivalen gikk over all forventing og at det var utrolig kjekt å se ungdommene og de etablerte musikerne.

− Det er et utviklingspotensial, hvor de nye kan lære av de gamle og kanskje de gamle kan lære av de nye, sier Krüger.