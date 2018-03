Mor og sønn siktet for drap Politiet mistenker at en 21 år gammel mann ble drept i Fyllingsdalen fredag morgen.

Den 21 år gamle mannen ble funnet død utenfor en høyblokk i Dag Hammarskjølds vei fredag morgen. Senere samme dag pågrep politiet en jevaldrende kamerat, og siktet ham for vold mot avdøde.

Mandag formiddag sendte politiet ut en ny pressemelding. Siktelsen mot den avdødes kamerat er nå utvidet til drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en kvinne i 40-årene også pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i samme sak. De to siktede er mor og sønn og bor i leiligheten der avdøde ble funnet utenfor.

Da Sydvesten var utenfor blokken mandag formiddag, var en samling blomsterbuketter like ved hovedinngangen det eneste uvanlige å se.

Begge de siktede ble framstilt for fengsling i Bergen tingrett mandag. Advokat Bjarte Aarlie representerer mannen i begynnelsen av 20-årene.

– Min klient har i avhør svart på de spørsmål som er blitt stilt. Han har forklart at noe har skjedd, ja, men det betyr ikke at han erkjenner straffskyld for drap, sier forsvareren til BT.

Kaj Wigum, som forsvarer den siktede kvinnen, sier at kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

Familien til avdøde blir representert av bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen.

– Vi har tillit til at politiet etterforsker saken på en god måte, og vi håper at den blir opplyst så godt som mulig, sier Johansen til BA.