Krimfri påske for 26. gang Politiet vil mer enn gjerne passe på huset ditt

For 26. år på rad gjennomfører politiet og frivillige i Laksevåg bydel «Krimfri påske». De frivillige fra lag og organisasjoner «patruljerer» sammen med politiet for å hindre at det skjer innbrudd i tomme boliger og bygg.

- Vi vet at det er bander som reiser rundt og stjeler lett omsettelige gjenstander, både fra byggeplasser og privathus, så det er absolutt viktig at noen passer på både hjemmene til folk, byggeplasser og offentlige bygg, sier Tore Salvesen, tidligere stasjonssjef ved Bergen vest politistasjon.

Salvesen er nå ansatt som funksjonsleder for etterforskning ved Bergen vest politidistrikt. Men han vil gjerne være med å bidra til «Krimfri påske» før han tar et endelig farvel med sin gamle arbeidsplass.

- Vi vurderer nytteverdien av «Krimfri påske» år for år, og har landet hvert eneste år på at dette har stor nytteverdi, sier Salvesen.

Han forteller at det vanlige antall private boliger som melder seg på er på mellom 50 og 80.

- Men vi har vært oppe i 100 private boliger. Vi ønsker at så mange som mulig som skal reise bort i påsken ønsker at vi skal passe på boligen deres, sier Salvesen.

I løpet av de 25 årene «Krimfri påske» har passet på private boliger, har de ikke hatt et eneste innbrudd i disse boligene. I tillegg til å passe på privatboliger, kjører de frivillige og politiet rundt i bydelen og passer på byggeplasser, skoler og andre offentlige bygg.

- Dette er et tverretatlig samarbeid, med en god gjeng med frivillige, som gjør en flott jobb, sier Salvesen.

De frivillige bærer gule vester med logoen til «Krimfri påske», og er godt synlige i bydelen. Politiet er uniformert.

- «Krimfri påske» virker godt forebyggende, i tillegg til at dette er smører det gode lokale samarbeidet som er i Laksevåg bydel, mener Salvesen.