13-åringer skal opptre foran hundrevis av publikummere Torsdag er det igjen klart for Bergen vest musikkfestival.

Musikkfestivalen ble arrangert for første gang i fjor. Nå er tiden snart inne for at nye ungdommer skal få vise seg fram i kultursalen på Vestkanten. Elever fra ungdomsskolene Sandgotna, Kjøkkelvik, Holen og Olsvik, samt fra Olsvikåsen videregående, vil stå på scenen sammen med etablerte band som Pokal, Reidar og de og Det eminente band.

− Det blir gøy og veldig spennende å skulle opptre foran mange folk, sier Iselin Viken (13).

Hun og en gjeng jenter holder på med en av de siste øvingene på Sandgotna skole når Sydvesten er på besøk.

− Jeg sang foran publikum da jeg gikk på barneskolen, men ikke for så mange, sier Iselin.

I fjor var det flere hundre som møtte opp og fikk med seg festivalen. I år holdes den torsdag 22. mars, med start klokken 18.

− Det kjekkeste er at vi får spille det vi har lyst til, sier Lilly Strønen (13), som skal spille piano.

− Jeg har spilt keyboard hjemme siden jeg var syv år. Dette blir interessant, sier Lilly.

Musikkterapeuter

De har fått hjelp av musikkterapeuter fra Aleris og Grieg-akademiet på veien fram mot konserten. I tillegg er Knut Hansen, som har vært musikklærer på Sandgotna i mange tiår, en viktig figur.

− Vi vil at elevene skal få oppleve å få være med på en konsert. Her får de gjøre det med etablerte musikere, sier Hansen.

Artistene i de etablerte bandene som skal delta på konserten, har alle gått på Sandgotna skole, som er blitt kjent som en talentfabrikk for musikere.

− Elevene som er med på dette prosjektet, er stille og rolige, og de vokser på å stå på en scene og framføre musikk. Vi ser hvor viktig musikk kan være. Ungdommene blir mer selvstendige og sikre på seg selv. Vi har hatt elever som har vært så beskjedne at de knapt har snakket, men likevel har de stått på en scene foran 400 mennesker, sier Hansen.

Gode fellesskap

Viggo Krüger, kjent fra Pogo Pops, er helt sentral bak festivalen. Han har også gått på Sandgotna.

− Der fikk vi gode muligheter gjennom entusiastiske og dyktige musikklærere. En sånn type oppvekst har jeg lyst at andre også skal få. Det går en rød tråd for musikk i Bergen vest helt fra 70-tallet og frem til i dag, har Krüger tidligere sagt til Sydvesten.

− Det er veldig artig å kunne gjøre dette i Bergen vest der jeg selv kommer fra. Det handler om å lage gode fellesskap for ungdom som ellers kan havne i feil miljø, og om å skape musikkentusiasme og musikkglede.