Møte i enslige sokkers parti Når problemene tårner seg opp i et politisk parti, innkalles det til sentralstyremøte. Slik er det også i Enslige sokkers parti.

Problemene har tårnet seg opp over tid. Det finnes ikke et eneste sokkepar igjen i huset. Hver morgen springer familiens medlemmer rundt ville i blikket. Jobb og skole skal rekkes, men skuffer og skap er tomme for sokkepar. I nøden hiver de sokkeløse seg over plastboksen med enslige sokker på vaskerommet. Du vet den boksen der du slenger de enslige sokkene du sitter igjen med etter at klesvasken er tørket og lagt sammen.

Krisen er et faktum. Ingen tar lederansvar for situasjonen (les: mor). Partiets leder (les: mor), setter i gang brannslukking. Hun går ut og kjøper nye sokker. Krisen er avverget en liten stund. Men som i alle partier med dype politiske og kulturelle problemer, hjelper ikke brannslukking i lengden. Problemet er ikke løst. Det ligger og ulmer.

Etter et par uker med fornektelse, blusser krisen opp på nytt. Denne gangen går det ikke med brannslukking. Partilederen i Enslige sokkers parti (les: mor), kaller inn til sentralstyremøte.

Saksliste:

Opprop Sortering etter farger (ikke akseptabelt i et vanlig politisk parti, men helt nødvendig her) Pare sammen sokker innenfor de ulike fargegruppene Opptelling Fremtiden for sokker som fortsatt er enslige

Møteprotokoll

Det var 83 enslige sokker ved opprop, pluss partiets leder (les: mor).

Sokkene ble sortert på følgende fargekategorier;

svarte

grå

lyse farger - kjent kategori innen klesvaskefaget

rød/rosa - kjent kategori for alle med døtre

hvite

ull - ofte hjemmestrikkede mesterstykker som det sitter langt inne å kaste

32 sokker fant sin partner på sentralstyremøtet, noe som ga 16 par. Et ikke ukjent fenomen i ordinære politiske partier skal vi tro mediedekningen. 49 sokker var fortsatt enslige etter møtet.

De som lettest fant igjen sin partner, var lyse og grå sokker, gjerne i litt ville mønster.

Ingen ullsokker fant igjen sin partner. Dette på tross av at dette var vakre hjemmestrikkede eksemplarer, hver og en med et unikt utseende. Kategorien rød/rosa skuffet også – ikke en eneste sokk innen denne heller feminine fargekategorien fant sin partner.

To sokker ble ekskludert på møtet uten den store dramatikken som oftest følger ekskluderinger i politiske parti. De hadde brutt den viktigste kjerneverdien i partiet – hull. Hullete sokker får ikke en sjanse til og går rett i bosset. Noen mener at slike sokker kan sone sin staff, bøte sitt hull og få en ny sjanse bare det har gått litt tid. Men her var sentralstyremøtet steile – har du brutt partiets kjerneverdi, er det ingen vei tilbake.