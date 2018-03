Mener nærmiljøet får mindre plass enn lovet Deler av nye Damsgård skole skal være åpen på kveldstid. Men nærmiljøgeneral Helge Farestveit er ikke fornøyd med plassen.

Nye Damsgård skole skal stå klar til høsten. Det gleder både skolen og de ulike nærmiljøorganisasjonene på Indre Laksevåg seg til. Sistnevnte grupper vil nyte godt av at deler av skolen kommer til å være disponibel på kveldstid. Men Helge Farestveit, leder i Gamle Laksevåg velforening, er kritisk til plassen som er satt av til frivillig aktivitet.

− I tidligere møter var nærmiljøet forespeilet et 100 kvardratmeter stort rom, inkludert et kjøkken. Nå viser det seg at det bare blir 48 kvadratmeter inklusiv et tekjøkken, mens de resterende 52 kvadratmeterne er fordelt på x antall rom inne på skolen. Disse rommene vil være i den stengte delen av skolen, slik at en tilsynsvakt må komme og åpne, sier Farestveit.

− Vanskelig med kafé

Det er dette siste Farestveit mener vil være problematisk, i tillegg til at et mindre rom vil begrense mulighetene for frivillig aktivitet.

− Når du krymper størrelsen på rommet, gjør du også mulighetene mindre. Og hvis man hadde tenkt å lage i stand en kafé, er det vanskelig på et lite tekjøkken. Dette handler om at kommunen har forespeilet oss som lokalsamfunn noe, men så er det ikke det de leverer. Vi er blitt forespeilet 100 kvadratmeter på møte etter møte, sier Farestveit.

Tor Milde, prosjektleder i etat for utbygging i Bergen kommune, kan ikke trøste Farestveit.

− Vi har utført det som vi har fått bestilling på. Det har ikke vært noen endringer i planene. Dette har ligget i konseptet hele tiden. Arealet på 100 kvadratmeter er der, men ikke samlet, sier Milde.

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen mener Farestveit ikke bør bekymre seg over at deler av arealet som er tiltenkt nærmiljøet vil være låst av på kveldstid.

− Nye Damsgård skole blir utstyrt med et låsesystem som kan regulere kveldsbruken på en fleksibel, organisert og trygg måte, skriver Thorsen i en e-post til Sydvesten.

Lover å lytte

At en tilsynsvakt må være til stede, blir ikke noe problem, sier byråden.

− Det blir et samarbeid mellom skole, områdesatsingen og idretten om å ha en husvert til stede på skolen på kveldstid, fra 17 til 22. Alt i alt vil de tilgjengelige arealene i Damsgård nye skole gi en funksjon for nærmiljøet som et oppvekstsenter og kulturhus i utvidet forstand, sier Thorsen.

− Min konklusjon er derfor at beskrivelsen til Helge Farestveit ikke stemmer. Når det er sagt så er Helge en fantastisk mann med stort engasjement for Laksevåg bydel og Damsgård skole, og han har vært en av de sterkeste pådriverne for at nettopp Damsgård skole blir er oppvekstsenter og kraftsenter for barn og unge i bydelen. Nettopp derfor lytter jeg ekstra nøye etter om det er innspill til forbedring eller oppklaring av misforståelser, sier Thorsen.