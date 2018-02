Ny OL-medalje til Håvard Lorentzen Sølv på 1000 meter.

Fredag tok Håvard Lorentzen (25) fra Krohnegården i Fyllingsdalen nok en OL-medalje. Tiden 1.07,99 holdt til sølv på 1000-meteren.

Lorentzen gikk i tredje siste par, og ledet fram til siste par. Da kom nederlenderen Kjeld Nuis og gikk på 1.07,95, fattige fire hundredeler bedre enn Lorentzen.

- Der og da tenker du «shit au», men ser du det i perspektiv er det strålende. Gull og sølv i OL er fantastisk og over forventning. Dette er stort for norsk skøytesport, sier Norge-trener Sondre Skarli til VG.

Lorentzen vant 500-meteren mandag og kan se tilbake på et fantastisk OL.

- Vi er definitivt ikke skuffet. Det er stort å vinne et OL-sølv. Men det er litt bittersøtt, for det var et par detaljer underveis der han tapte hundredelene som kunne gitt ham gull. I den tredje siste svingen tapte han kanskje et tidel. Samtidig var dette første gang Håvard skulle forsvare noe i et OL. Det løste han godt, sier sprinttrener Jeremy Wotherspoon til Eurosport.

- Jeg er kjempefornøyd, men det er kjipt at det er så tett. Men når jeg vant 500 meter med ett hundredel, kan jeg ikke klage nå. et er det raskeste jeg har gått på lavlandsbane, og når jeg lar det synke inn, er jeg nok kjempefornøyd. Førsterunden kunne vært litt skarpere, sier Lorentzen til Eurosport.