Fyllingsdalen-artist konkurrerer for San Marino Camilla North håper å ta seg til finalen i Melodi Grand Prix.

Minilandet som ligger midt inni Italia, har kjørt en ny vri for Melodi Grand Prix i år. De har invitert artister fra hele verden til å delta. Camilla North fra Fyllingsdalen er en av dem som er klar for finalen i San Marino. Lørdag 3. mars skal hun framføre sangen «Yo No Soy Tu Chica».

Låten blir sluppet allerede fredag 23. februar om kvelden, og publikum fra alle land kan da stemme, og dessuten investere i låtene selv. Sangen kan høres her.

Årets MGP-finale arrangeres i Lisboa 12. mai.