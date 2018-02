OL-gull til Håvard Lorentzen! Håvard Lorentzen (24) er olympisk mester på 500 meter. På Løvås skole skrek de av glede.

Håvard Lorentzen er tidenes første bergenser med individuelt OL-gull. 25-åringen fra Krohnegården i Fyllingsdalen satte olympisk rekord på 500 meter mandag med tiden 34,41. Det var ett (!) hundredel raskere enn den sørkoreanske sølvvinneren Cha-Min kyu. Bronsen gikk til kinesiske Gao Tingyu.

På Løvås skole, der Lorentzen gikk fra 1998 til 2005, var stemningen elektrisk. Elevene på de eldste trinnene hadde samlet seg og så hele 500-meteren på storskjerm. “Håvard, Håvard, Håvard!” gjallet det da Lorentzen sto på startstreken. Da det ble klart at det ble bergensk gull, tok det fullstendig av.

Takker familien

- Det er helt fantastisk. Det er akkurat det jeg drømte om. Å levere i dag er helt fantastisk. Dette er det største man kan oppleve, og jeg er nødt til å takke familien min, uten dem hadde det aldri gått., sier Lorentzen til EurosportNorge.

På Løvås husker de ham som en sympatisk og idrettsglad gutt.

- Han var veldig glad i gym. I friminuttene var han aktiv og fant på ting oppi trærne og i naturen. En fin fyr, som var liten og sped av vekst, sier lærer Jan Magne Solvang.

- Høflig og grei

- Håvard var en høflig og grei gutt, og arbeidsom på skolen. Og veldig sporty. I den familien var det enten sykling eller skøyter, sier Liv Sæverhagen, som var Lorentzens kontaktlærer i 6. og 7. klasse.

Ådne Søndrål, gullvinner på 1500 meter i OL i Nagano i 1998, hyller fyllingsdølen.

- For de som går på skøyter, er dette like viktig som 100-meteren i friidrett. Alle de store landene er med. Alle de største går om å vinne. Det gjør at interessen blir enorm. Det er helt sinnssykt, rett og slett, sier Søndrål til VG.