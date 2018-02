Takk skal du ha, Håvard! KOMMENTAR: En magisk prestasjon.

OL i sørkoreanske Pyeongchang har pågått lenge allerede. Sportsinteresserte har hatt rikelig å meske seg med. Verdensklasseprestasjoner fra morgen til kveld er aldri feil, uansett hvor utøverne kommer fra.

Men mandag hadde vi en gullkandidat herfra. Fra Bergen. Fra Fyllingsdalen. Fra Krohnegården.

34,41

Håvard Lorentzen (25) hadde måttet ventet lenge på å komme i gang med sine olympiske leker. Han hadde vært i boblen i ukesvis allerede. I løpet av drøyt 34 sekunder skulle han få ut alt han er god for.

34 sekunder. Det er tiden du bruker på å smøre en brødskive med ost. På denne tiden skulle Lorentzen – satt på spissen – avgjøre om de siste fire årene av hans liv har vært forgjeves eller ikke.

Det har de definitivt ikke. Lorentzen klinket til med et løp for historiebøkene. 34,41 – ny olympisk rekord – var ett hundredel bedre enn nummer to. Så små er marginene på dette nivået. Og så uendelig deilig er det at de bikket vår vei denne gang.

For Håvard Lorentzen har ikke hatt en enkel reise. En skrekkskade for bare litt over to år siden – han fikk flerret opp leggen av den ene skøyten under trening – kunne stanset karrierens hans.

I stedet har han kjempet seg tilbake.

Lorentzen har ikke bare trent mer de siste årene enn vi TV-seere klarer å forestille oss. Alt annet han har gjort, har også vært preget av det som skal skje i Sør-Korea denne uken. Hva han har spist, når han har spist, når han har lagt seg.

Det samme gjelder selvsagt alle de andre olympiske deltakerne. Derfor handler det om å være aller skarpest når det virkelig gjelder. Tøffest i hodet.

Kan bli mer

Etter å ha sittet på Løvås skole, Lorentzens barneskole, og sett ham gå inn til olympisk gull, er det lett å beundre nettopp hans mentale ferdigheter ved siden av de fysiske. Han traff perfekt det ene drøye halve minuttet da det virkelig gjaldt.

Det betyr mye for hele idretts-Norge. For mange av barna på Løvås skole er jeg sikker på at det er et minne de tar med seg livet ut. Det vil jeg gjøre også.

Takk skal du ha, Håvard!

Og gratulerer!

PS: OL er langt fra over for Lorentzen. Fredag har han nye gullsjanser på 1000 meter.

