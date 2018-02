Klokkemaker fra Bjørge fikk drømmebestilling fra nigeriansk forretningsmann Paal Friele Grung (26) har flyttet til Spania og vil snart lansere sin tredje klokkekolleksjon.

Sydvesten fortalte i fjor om Paal Friele Grung fra Bjørge som satset sparepengene sine på sitt nystartede firma, Berg klokker. Nå kan 26-åringen se tilbake på to klokkekolleksjoner som er blitt lansert og finansiert gjennom ulike folkefinansieringsplattformer (se faktaboks). Han har flyttet til Spania, og har tatt med seg to karer på heltid: Lillebror Morten Friele Grung (20) og Richard Safin (25).

− Vi har fått låne mine foreldres leilighet fram til sommeren, og bor her for å kutte kostnader, forklarer Grung.

Vil bli store

Foreløpig har ingen av de tre tatt ut en krone i lønn.

− Alt er investert. Når vi skal ut og besøke fabrikker, betaler vi av egen lomme. Alt av penger går til å vokse og bli et «ok stort» selskap til slutt. Vi vil på banen internasjonalt, og snakker med flere utenlandske aktører.

Firmaet har nå reklame i flymagasinene til Norwegian og SAS.

− Veldig mange klokker blir solgt på flyplasser og fly. Det er nok en grunn til at veldig mange klokkemerker reklamerer der. Vi har satset litt for å se hvilken effekt det gir. Det er veldig kritisk å skulle inngå en årsvtale med så store magasiner og binde opp kapital, men vi har sett at det kan høste frukter av det, sier Grung.

Hans kanskje artigste opplevelse fra forretningene oppsto da han fikk en bestilling på ti klokker fra Nigeria.

Kjøpte 210 klokker

− Jeg fikk opp svindelvarsel fra nettsiden, og etter mye fram og tilbake valgte jeg først å kansellere ordren. Det var for høy risiko. Men så kom jeg i kontakt med mannen som hadde bestilt klokkene, og han drev business med en bergenser. Det var en ekte ordre, og han fikk klokkene. To måneder senere ringte han igjen, og vi møttes på Flesland. Han ville ha noen klokker til firmagaver. Nå har han kjøpt totalt 210 klokker, sier Grung fornøyd.

Han legger ikke skjul på at det oppstår ubehagelige overraskelser på veien.

− Det har vært mange opp- og nedturer i løpet av det siste året. Man lærer av sine feil. Vi prøver å finne gode partnerskap og folk man kan gjøre forretninger med, men av og til er folk flinke til å selge seg litt bedre enn de egentlig er. Så vi har slitt med å finne riktige aktører, for eksempel innen markedsføring.

Likevel: i høst brukte Berg klokker tolv dager på å selge ut den andre klokkekolleksjonen på DNBs folkefinansieringsplattform Startskudd. Målet er å lansere kolleksjon nummer tre samme sted i mars.

− Nå er vi i innspurten for å få på plass alle detaljer med fabrikkene i Sveits og Kina. I Sveits bygges urverk og motorer, og så settes det sammen i Kina der de har metall og emballasje.

Selv om klokketrioen har slått seg ned i Spania, lever de langt fra et slaraffenliv der nede under solen.

− Det er nesten bare jobb det går i. Det eneste er at Morten og Richard prøver å få meg i bedre form om dagen. De tvinger meg ut på løpetur daglig, flirer Bjørge-karen.