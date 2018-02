Fyllingsdalen får frivilligsentral Magneten kunstkollektiv og kulturrådet i Fyllingsdalen er godt i gang med å etablere en frivilligsentral i Fyllingsdalen. Planen er å åpne dørene på Spelhaugen i slutten av mars.

Fyllingsdalen er frem til nå den eneste bydelen i Bergen som ikke har en frivilligsentral. Det skal det altså fra mars bli en slutt på. Ikke bare skal Fyllingsdalen få sin frivilligsentral, bydelen skal få en frivilligsentral som er helt unik i Norge.

Unik i Norge

Frivilligsentralen, som skal ha tilhold i Statens Vegvesen sine gamle lokaler på Spelhaugen, skal ha fokus på å gjøre kunst, kultur og historieformidling tilgjengelig for alle.

- Ifølge Frivilligsentral Norge, er vi den eneste frivilligsentralen som skal drive slik vi planlegger. Vi ønsker å gjøre kunst, kultur og historieformidling tilgjengelig for alle, smiler Camilla Bommen, som skal være daglig leder i Fyllingsdalen frivilligsentral.

Hun er også kreativ leder i Magneten kunstkollektiv, styremedlem i Fyllingsdalen kulturråd og lærer på Lynghaug skole.

Etableringen av frivilligsentral i Fyllingsdalen startet med en henvendelse fra kulturkontoret 6. desember i fjor, til styreleder i kulturrådet, Per Kragseth.

- Vi ble spurt om vi kunne være behjelpelig med å etablere en frivilligsentral. Jeg tok kontakt med Camilla og vi ble enige om at Magneten og kulturrådet skulle forsøke å gjøre dette i et samarbeid, forteller Kragseth.

Åtte dager etter henvendelsen fra kulturkontoret var saken kommet så langt at styret i kulturrådet 14. desember fattet vedtak om at «styret støtter at kulturrådet og Magneten etablerer frivilligsentral som et samarbeidsprosjekt». Magneten får ansvaret for driften, Reidun Lønningen fra kulturrådets styre blir styreleder. I styret får hun også med seg Camilla Bommen, Espen Dyrnes og Vebjørn Bakka, i tillegg til Fyllingsdalen kulturråd. Frivilligsentralen skal driftes som en forening, med midler fra Bergen kommune.

- Dette kommer til å bli en veldig positiv og viktig møteplass for fyllingsdøler. Jeg er veldig begeistret, sier Kragseth.

Entusiasme

Bommen bobler nesten over av entusiasme når hun forteller om planene for innholdet til den nye frivilligsentralen. Med 16 kunstnere under samme tak i Magneten kunstkollektiv, ligger alt til rette for en spennende oppstart.

- Det finnes nesten ingen grenser for hva vi kan holde på med her. Vi skal kickstarte det hele med å bruke de kunstnerne vi har her på huset, men hele ideen med frivilligsentral er å få med frivillige som ønsker å bidra, sier Bommen.

Frivilligsentralen kjøper inn utstyr og materialer. Alle aktivitetene skal være gratis å delta på.

- Vi skal legge til rette for gode møteplasser der folk i alle aldre kan komme sammen og drive med kreative aktiviteter. Det skal være møteplasser hvor det ikke koster noe å delta, forklarer Bommen.

På frivilligsentralen skal det være aktiviteter på dagtid, ettermiddag og kveld. I et av rommene er det innredet et koselig bibliotek, det skal innredes et eget lekerom for de minste barna, og det skal være salg av enkel mat og drikke på frivilligsentralen. I tillegg finnes det flere rom hvor det skal legges til rette for tegning, maling, håndarbeid, søm, trearbeid og andre aktiviteter som frivillige kan foreslå og bidra til.

Ungdommene får en plass å henge

Ungdommer i Fyllingsdalen har lenge savnet et sted hvor de kan møtes om ettermiddager og kvelder. Nå får de det. «Hang Out» på frivilligsentralen skal bli et sted for ungdom mellom 12 og 16 år, hvor de kan møtes to ettermiddager og kvelder i uken.

- Her kan de drive med ulike kreative aktiviteter. De kan spille brettspill, PlayStation og data. I tillegg kan de også bruke de fine uteområdene våre til sykling, skateboarding, ballspill og andre aktiviteter, forteller Espen Dyrnes, som er styremedlem i frivilligsentralen.

Til ungdommenes «hang out» ønsker styret i frivilligsentralen spesielt at pensjonister skal melde seg som frivillige.

- Det finnes så mange spreke, rause og tålmodige pensjonister som kan bli en viktig ressurs for ungdommene her, sier Dyrnes.

- Vi møter ofte pensjonister som kan mye om ulike ting, som for eksempel motor og sykler, sier Reidun Lønning, som i tillegg til å være styreleder for frivillighetssentralen i Fyllingsdalen, er lærer på Lynghaug skole og medlem i Fyllingsdalen kulturråd.

Hun forteller at frivilligsentralen ønsker å legge til rette for sykkelverksted, redesign og gjenbruk.

- Vi har redesign som valgfag på Lynghaug skole, og det er utrolig populært. Kanskje vi kan få til noe slikt her også? undrer Lønning.

Planen er at dørene til frivilligsentralen skal åpnes i slutten av mars.

- Nå ønsker vi å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra som frivillige. Vi har mange ideer til hva vi skal fylle rommene her med. Men vi er veldig interessert i at frivillige, som har egne ideer til hva de har lyst til å bidra med, tar kontakt med oss. Vi kjøper inn det som trenges av utstyr til den aktiviteten eller kurset de eventuelt har lyst til å starte, sier Bommen.

Hun kan kontaktes på e-post: magnetenkk@gmail.com.