Lærer selvforsvar på Laksevåg Fire timer en lørdag ettermiddag kan redde deg fra å bli overfalt. Det er i hvert fall et av målene til Olav Tveiten.

Kvinner føler seg ofte utrygge når de går alene om kvelden, spesielt på hjemveien etter en tur på byen, men man kan også føle seg utrygg i sitt eget hjem. Det ble i 2016 anmeldt nesten 7100 seksuallovbrudd i Norge, men mørketallene er store, ifølge Krisesentersekretariatet.

– Vil du være et offer eller en predator? Du er et offer frem til du gjør noe, sier Olav Tveiten til de 20 damene som har stilt opp på Evolution Kampsportsenter.

– Dette er intensivt

Hvert halvår arrangerer han et gratis selvforsvarprogram for kvinner, fordi instruktøren mener at damer bør ha muligheten til å forsvare seg hvis de blir overfalt. Det er lett å stivne i en faresituasjon når det gjelder å handle.

- Dette er et intensivt kurs, men det er lettere å få folk hit i fire timer på en lørdag, enn å få de her fast. Men effekten av å gjøre det over tid er selvfølgelig bedre, sier han.

Instruktøren har drevet med kampsport i over 35 år, og har faste timer på kampsportsenteret på Laksevåg. Dette spesielle programmet har han designet så effektivt og enkelt som mulig, og får hjelp av sine medhjelpere til å vise de frem de ulike scenarioene.

Nødvendig med selvforsvar

Damene går sammen to og to, og terper på øvelsene. Scenarioet damene skal trene på, er at en person holder hendene sine rundt halsen din, eller holder deg inntil veggen. Da skal man bruke høyre armen og brekke ned begge armene med undersiden av armen, snu seg til siden, og deretter slå og dytte.

- Jeg ser dessverre at det er behov for selvforsvarkurs. Det er to ting jeg ønsker å oppnå med et kurs som dette; det første er å skape en større grad av trygghet for jentene. Det andre er å forhåpentligvis øke interessen for denne type trening, sier Tveiten.

Malene Vik Grønhaug (27) har aldri prøvd kampsport før, men fikk tips om at det var et gratis kurs, og tenkte hun skulle teste det ut.

- Det er veldig bra så langt! Dette er triks man kan bruke selv om man ikke er så sterk, så det vil jeg si er effektivt.

- Viktig å kunne forsvare seg

Grønhaug mener det er viktig å lære seg selvforsvar, slik at man kan unngå å bli helt handlingslammet hvis man skulle oppleve noe uønsket.

- Jeg har opplevd ting som gjør at jeg ønsker å kunne selvforsvar, sier Grønhaug.

Lagkameraten hennes trener kampsport fast, og har gjort det i tre år. Britt-Elin Hjøllo ble også tipset av en venninne, som nå har sluttet. I dag har hun selv introdusert to venninner for sporten.

- Dette er en type trening som ikke bare kan komme til nytte i en farlig situasjon, men det er faktisk er gøy trening i tillegg, og du kjenner ikke at du har trent før du er hjemme igjen, sier Hjøllo (27).

Alle damene står spredt i rommet, og ler mens de må dytte og slå hverandre i fjeset. Noen av dem beklager seg til hverandre underveis hvis de har slått litt for hardt. Det viktigste med selvforsvar er ifølge instruktøren den mentale-bryteren, at man blir modig i gjerningsøyeblikket og er villig til å slå tilbake. Det er noe man må jobbe med å trigge.

- Jeg håper jeg aldri får bruk for det vi lærer her, og jeg vet ikke hvordan jeg ville reagert i en sånn situasjon, men det er godt å vite at jeg kan forsvare meg om noe skulle oppstå, sier Hjøllo.