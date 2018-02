FyllingenBergen henter venstreback fra svensk mesterlag Inge Aas Eriksen (23) er klar for de gule og blå.

Stord-karen Inge Aas Eriksen (23) er klar for FyllingenBergen, skriver klubben i en pressemelding. Eriksen har vært en ettertraktet mann i Håndball-Norge lenge, men dro til Sverige for tre år siden for å spille for Kristianstad. Klubben ble svensk mester i fjor, men Eriksen har ikke fått så mye spilletid som ønsket. Nå vender han tilbake til Norge, og har skrevet under på en toårskontrakt med fyllingsdølene.

- Jeg ønsker å komme tilbake til Norge for å få fart på karrieren igjen. Nå håper jeg på en større rolle i FyllingenBergen, og at jeg kan få vist mine kvaliteter i større grad igjen. Jeg forventer at jeg skal ta et stort ansvar både i trening og kamp. Jeg tar med meg hjem en sterk treningskultur fra Kristianstad, og vil vise at jeg er blitt en bedre spiller mens jeg har vært borte, sier Eriksen.

Trener Andreas Gjeitrem er storfornøyd.

- En meget viktig signering for oss. Det sender et signal om at vi har lyst å være med i toppen av norsk håndball fremover. Jeg gleder meg til å samarbeide med Inge og få frem hans store kvaliteter og potensial. Målet må helt klart være at vi kan få det beste ut av ham, og at han kan bli enda mer aktuell rundt herrelandslaget igjen, sier Gjeitrem.

Sportssjef Vidar Gjesdal forklarer forsterkningen slik:

- Inge hadde jeg gleden av å samarbeide med i tre år på Stord. Jeg har stor tro på at det er riktig for Inge å komme hjem nå for å bygge seg opp igjen gjennom med tanke på å få en en større rolle på banen igjen. Vi kjenner han veldig godt fra tidligere, og vet at det blir viktig å få han i rett fysisk form. Da har han enorme kvaliteter som jeg er helt sikker vil gjøre ham mer landslagsaktuell i tiden fremover. Det at han kommer hjem med ballast fra en så stor klubb som Kristianstad, og i tillegg er på vei inn i sin beste alder som spiller, gjør det veldig spennende, sier Gjesdal.