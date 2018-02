De har malt for seg selv i mange år – nå skal de ha utstilling på Oasen − Det er mye nerver involvert, innrømmer Janne Evensen (52) og Nina Beathe Johannesen (58).

Til daglig jobber de to fyllingsdølene på Løvås skole. Men i årevis har de holdt på som hobbymalere på fritiden, i tillegg til å synge i Fyllingsdalskoret. Det var under en lunsj med koret på restauranten Little Eataly på Oasen at Janne Evensen kom på ideen.

− Plutselig sa jeg til de andre: «Her skal vi ha kunstutstillingen vår. Restaurantsjefen vet bare ikke om det ennå.»

Og slik ble det. Restuarantsjef Ørvar Erlendsson var nemlig ikke vanskelig å be, han syntes Evensens idé var glimrende. Nå jobber Janne Evensen og Nina Beathe Johannesen det de kan for å bli klare for vernissage lørdag 10. februar. Da kan alle som vil komme innom for gratis fingermat og bobler i glasset. Dessuten har damene fått den fremadstormende artisten Simen Emil Walle til å komme og spille. Han har deltatt i Norske talenter, og er nå student ved Griegakademiet.

Har gjemt bort kunstverkene

For de to damene blir dette en helt ny erfaring.

− Vi har begge malt i svært mange år, men veldig privat. Etter at jeg har vært ferdig med bilder, har jeg satt dem inn i en bod. Der har de stått, forklarer Evensen.

− Jeg tror jeg har ett eneste bilde på veggen hjemme. Ellers har jeg pakket det inn og puttet det i et skap, sier Johannesen.

Den siste tiden har de sammen gått på den nettbaserte Annette Martens Kunstskole.

− Der ble vi utfordret til å sette oss noen mål. De handlet nettopp om å tørre å vise fram det vi lager, sier Evensen.

− Jeg har tenkt «oi, skal jeg vise fram dette?». Men etter at vi har gått på akademiet, føler jeg at jeg er klar for det, supplerer Johannesen.

Nerver

At det blir en tid med mye spenning frem til 10. februar, er det likevel ingen tvil om.

− Vi kommer til å gruglede oss. Og det er massevis av nerver oppi det. Hvordan kommer det til å bli mottatt? For oss blir det en slags eksamen, sier Evensen.

Både hun og Johannesen er oppvokst i Dag Hammarskjølds vei i Fyllingsdalen. For noen år siden flyttet Evensen til Bjorøy, der hun har sitt eget atelier. Duoen har ingen ambisjoner om å bli rike på bildene, og tar det som eventuelt blir solgt som en bonus. Utstillingen på Little Eataly vil være åpen frem til 10. april. Restaurantsjef Ørvar Erlendsson gleder seg.

− Jeg tenkte «ja» med en gang forespørselen kom. Jeg har alltid vært interessert i kunst, og jeg synes dette er en veldig spennende idé. Spesielt når det er lokalt. Rett nok har vi ikke kortreist mat, siden vi er en italiensk restaurant, men vi prøver å støtte lokalmiljøet rundt oss. Jeg håper selvfølgelig også å få flere folk til å bli kjent med stedet. Vi er fortsatt en ny restaurant, og det er viktig for oss å få vist hvem vi er, sier islendingen som har bodd i Bergen i over 20 år.