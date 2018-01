En helt spesiell håndballduo At Eivind Tangen (24) og Harald Reinkind (25) begge er alt opp i Framohallen, er knapt til å tro. Nå er duoen på medaljejakt med Norge i EM.

Jeg husker ennå en vårkveld i 2010. Jeg satt på presseplass i Framohallen og så Fyllingen spille sluttspillkamp mot seriemester Drammen. I utgangspunktet et nokså hverdagslig gjøremål, men det som skjedde ute på banen var alt annet enn hverdagslig. Jeg overdriver ikke når jeg sier at publikum regelrett måpte der de satt og lot seg begeistre. Selv kikket jeg bort på min kollega fra en konkurrende avis. Vi bare ristet på hodet og lo.

Hva i alle dager var det som skjedde?

Det var Eivind Tangen som for alvor trådte inn på den nasjonale håndballarenaen. Han hadde vist det tidligere også, men ikke på samme måte. Han var 16 år – en guttunge – men denne kvelden var han sine fullvoksne motstandere, og medspillere, fullstendig overlegen.

Ingen skal si at han ikke var tidlig utviklet, fysikken minnet veldig lite om en 16-åring. Men det var noe annet der som var like imponerende. Hvor trygg han virket selv om de fleste han spilte med var mange år eldre. Hvor uredd han var, hvordan han gikk på et nytt skudd selv om han hadde bommet på de tre forrige.

Skjønt, denne kvelden bommet ikke Eivind Tangen på stort. Da kampen var over, hadde Olsvik-karen hamret inn 11 mål og ydmyket Norges beste lag (Fyllingen vant 38-29). Hadde vi ikke skjønt det før, visste vi nå at noe stort var i emning.

Det var én til

Det pussige er at Tangen likevel ikke var unik på det Fyllingen-laget. Han var ikke engang unik i sin posisjon. Det fantes også en annen høyreback å sperre øynene opp for. Ett år eldre, litt mer beskjeden, litt mer tilbaketrukket, men like fullt et ekstremt talent.

Hans navn var Harald Reinkind. Jeg har ikke et like sterkt og tydelig personlig minne av Reinkinds gjennombrudd, men jeg husker at vi alle lot oss imponere av ham også. Og ikke minst da Tangen fikk store skadeproblemer, var det Reinkind som seilte opp som stjernen med den aller lyseste fremtiden.

Heldigvis kom Tangen seg gjennom det verste skadetrøbbelet. Dermed utgjør de tidligere Fyllingen-spillerne en helt spesiell duo. For en venstrehendt back av internasjonalt toppformat, det er en type håndballspiller som egentlig bare kommer opp én gang med flere års mellomrom i Norge. Her har vi to som kom opp samtidig. I samme hall.

Svensk suksesstrener

Hva kommer det av? Vilkårlig er det selvsagt ikke, selv om tilfeldighetene også her har spilt inn. Men selvfølgelig har Tangen og Reinkind nytt godt av hverandre. Like klart er det at de var heldige med å ha en svært dyktig trener i Fyllingen da de kom opp på A-laget. Anders Fältnäs kom til Varden fra et langt idrettsliv hjemme i Sverige, med den sterke håndballkulturen som der rår. Han hadde vært trener for Hamburger Sportsverein, en storklubb i verdens beste håndballserie, den tyske bundesligaen. Svensken visste hvordan diamanter skulle pusses. Han stilte kravene som skulle stilles, ga de to ekstraordinære talentene større og større ansvar i tidlig alder.

Når det er sagt, har Eivind Tangen og Harald Reinkind helt åpenbart gjort den desidert største jobben selv. Nå har de for lengst vokst fra den norske serien. Tangen spiller for danske Midtjylland, mens Reinkind er i tyske Rhein-Neckar Löwen. I EM i Kroatia er begge våpen som er gode å ha for landslagssjef Christian Berge.

Se ikke bort fra at karene du husker fra Framohallen blir avgjørende for norsk suksess.

PS: Også Norges kantspiller Kristian Bjørnsen var i Fyllingen sammen med Tangen og Reinkind. Bjørnsen er fra Stavanger, men spilte mange år i gult og blått. Hans karriere siden understreker ytterligere hvilket helt spesielt mannskap Anders Fältnäs utviklet og rådde over på Varden for noen år tilbake. Bjørnsen er nå i tyske Wetzlar, etter et mellomstopp i svenste Kristianstad.