Holdningsskapende arbeid Ungdommer med mot til å spre glede Hvert år den 23. november arrangeres «MOT til å glede-dagen». Olsvik skole har vært MOT-skole i fem år, og på MOT-dagen var det full aktivitet på skolen.

Litervis med varm kakao ble delt ut til elevene, før de skulle gå ut for å spre glede.

Tenk enkelt

MOT er en holdningsskapende stiftelse som jobber for å skape robust ungdom som inkluderer alle. Det viktigste stikkordet for «MOT til å glede-dagen» er «tenk enkelt».

– Denne dagen skal det handle om å skape og spre glede. Våre ungdommer i 8. , 9. , og 10. klasse skal, sammen med 65 000 andre unge i hele landet, ha litt ekstra fokus på å si hei, smile, gi et klapp på skulderen, og kanskje til og med gi en klem til noen som trenger det, forteller Karen Vikre, MOT-koordinator og avdelingsleder ved Olsvik skole.

Mottoet for dagen er å skape glede med enkle midler.

– Denne dagen skal vi gjøre en ekstra innsats for å spre glede. Men det er viktig å understreke at MOT-programmet på Olsvik skole går hele året. Vi har fire MOT-coatcher her på skolen, som alle jobber kontinuerlig med programmet, forklarer Vikre.

Hverdagsgleder

På MOT-dagen oppfordres elevene til å gi noen som trenger det en hjelpende hånd. Det kan være enkle tjenester som å feie gaten, gå et ærend, måke snø, arrangere mobil-kurs, pc-kurs eller arrangere kortspill på eldresenteret.

Elevene på Olsvik skole hadde mange fine planer for hva de skulle gjøre for å spre glede.

– Vi skal bake boller som vi skal ta med til Strax-huset og dele ut til de som er der, forteller Isabel og Julie.

De to 15-åringene forteller at de ønsket å spre glede til noen som kanskje trenger det litt ekstra.

– Vi gleder jo familiene våre hver dag, for eksempel ved å si at vi er glad i dem, sier Isabel.

– Ja, og vi gleder dem ved å spørre om de har hatt en fin dag eller om det er noe vi kan hjelpe til med, sier Julie.

Mange av de som bruker Strax-huset har kanskje ikke disse hverdagsgledene, så da tenkte vi at det å dele ut hjemmebakte boller og si noen vennlige ord kunne spre litt glede, sier Isabel, før de to jentene skynder seg hjem for å bake 40 boller.

“ – Jeg er ikke så ofte hos mormor, men i dag skal jeg besøke henne. Vi skal spise lunsj sammen, men det hun ikke vet er at jeg skal ha med meg boller som jeg har bakt, forteller Jonas.”

“ Julie, Angelica og Sajejaha skal til Domkirkehjemmet og prate med beboerne. De har skrevet en lapp hvor de har notert ned forslag til tema som de skal snakke med de eldre om. – Vi kan jo for eksempel spørre de om hvordan de har det, og om de gleder seg til jul, sier Julie.”

“ I dag skal jeg ta bussen til Bønes og hente kusinen min i barnehagen. Jeg skal ta med meg klistremerker som hun liker, og rundstykker. Så skal vi gå hjem til henne og kose oss bare vi to. Det tror jeg hun blir glad for, sier Lotte.”

“ Jeg har ikke så mye tid til å besøke farmoren min, men det skal jeg gjøre i dag. Jeg har sagt til henne at jeg kommer og at hun må tenke om det er noe jeg kan hjelpe henne med når jeg er der, forteller Thomas.”

“ Jeg skal hjelpe mamma på jobben hennes i dag. Hun jobber alene på Narvesen, og noe av det verste hun vet er å rense slush- og softis-maskinen. Det skal jeg gjøre for henne i dag, forteller Kine.”

“ Alva og Julie skal bake muffins til innføringsklassen på Olsvik skole. – Vi skal levere muffinsene i siste timen og være sammen med dem, forteller Alva. – Vi tenker at det er en fin måte å ønske de velkommen til skolen vår, sier Julie.”