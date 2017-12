Vant årets siste seriekamp i Framohallen Stigende form for Fyllingendamene Til tross for et nytt og ungt lag har Fyllingendamene begynt å vise seg frem som et lag. – I dag var det klasseforskjell mot Fana, roser trener Chriss Thorsen.

I starten av sesongen var det et urutinert Fyllingen som tapte i serieåpningen mot Åsane. I helgens lokaloppgjør mot Fana2, var det et helt annet lag som danset på parketten og etter litt forsvarstrøbbel, feide gjestene ut av valsen.



– Laget vårt svinger veldig mye opp og ned, men nå har vi fått noen gode kamper og føler at vi begynner å stabilisere oss litt, forteller en av årets nykommere, Martine Rønning.



– Tar for lett på jobben

Bakspilleren fra Kristiansand ble toppscorer i kampen sammen med kantspiller Henrikke Hauge Kjølholdt, da de begge sørget for åtte mål hver. Begge jentene er enig i at det er variasjon i lagets prestasjoner fra kamp til kamp, og den største fellen Fyllingendamene går i er når de tar for lett på kampene.



– Hvis vi finner flyten og kommer oss ovenpå og tar ledelsen og initiativet i kampene skal det ingenting til om en eller flere spillere tar lett på oppgaven eller legger seg litt bakpå og blir defensiv. Da kollapser hele laget, forteller Rønning og Kjølholdt nikker bekreftende.



– Det var det som skjedde litt i dag og, først tok vi ledelsen så stoppet det litt opp i forsvar før pause. I andre omgang var vi langt bedre i både forsvar og angrep, forklarer hun.

Tok tak i spillet

Men det tok ti minutter for de gule og blå å komme i gang etter pausen. De gikk fra å lede med 6 mål, til pauseresultatet på stillingen 18-15. Selv om det gikk trått klarte hjemmelaget hele tiden å beholde en to-måls ledelse, og etter nevnte ti minutter ut i andre omgang tok Fyllingen tak i spillet. Langskuddene til Rønning ble for sterke for fanaforsvaret, og da Kjølholdt fikk komme løs på kanten suste også skuddene hennes i nettet bak fanakeeper Vibeke Øren. Gjestene holdt motet oppe gjennom omgangen, men måtte se seg slått på resultatet 39-27 til Fyllingen.



– Vi forventet ikke å vinne med så mye, men det ble en jevn kamp slik vi trodde det skulle bli. Sist vi spilte mot dem vant vi med kun ett mål. Men vi har stor bredde i laget og er gode så lenge vi bare tør å satse, reflekterer de to spillerne.

– Lønner seg å trene

Nå blir det pause fra seriespill frem til over nyttår og bortekamp mot Åsane. Målet for sesongen er nedjustert fra opprykk til stabilisering av laget, og topp fire plassering.



– Laget er ungt og spillerne under utvikling. Vi tar det rolig og bruker sesongen til å samkjøre og trygge hele laget. Vi har mange talenter med oss i år som må tørre å tro på seg selv og vise seg frem, forklarer han.



Likevel er han ikke fremmed for et eventuelt sluttspill dersom laget skulle ta seg helt til topps.



– Det lønner seg å trene, og det gjør disse jentene særdeles godt, skryter den smørblide treneren etter kampen.