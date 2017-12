Omvendt julekalender – Det er bra at vi kan hjelpe til her fra Norge Elevene på syvende og femte trinn ved Loddefjord skole er med på «Omvendt julekalender» i regi av SOS-barnebyer.

– Det er så mye fokus på pakkekalendere at vi fant ut at det ikke var riktig av oss å ha det på skolen. Dette er kunnskapsformidling, sier lærer Birte Aarø Wilborn om den omvendte julekalenderen.

I omvendt julekalender får elevene hver skolemorgen i adventstiden en ny historie fra SOS-barnebyers arbeid rundt i verden. Historiene blir fortalt gjennom kortfilmer som ligger i digitale luker.

I tillegg følger det med undervisningsmateriell som bygger opp under kunnskapsmål i læreplanen. Det legges opp til refleksjon, samtaler og rebusoppgaver i etterkant av fremvisningen. I tillegg gjør elvene små julejobber hjemme som de får penger for, og gir inntekten går til SOS-barnebyer og barn uten omsorg.

– Vondt og vanskelig uten omsorg

– Det er viktig å understreke at det med å gi penger er frivillig, forteller Wilborn til elevene på syvende trinn. Det er første time fredag første desember og elevene på Loddefjord skal i gang med å åpne første luke av den omvendte kalenderen.

Først skal de snakke litt om hva omsorg betyr.

– Det betyr at du har noen som er glad i deg, svarer èn av elevene.

– Det er å ha noen som passer på deg, svarer en annen.

– Hvis du bryr deg om venn, kan du ha omsorg for den, sier en tredje.

– Men hva betyr det å være uten omsorg da?, spør læreren

– Det må være veldig trist, svarer en gutt.

– Det må være vondt og vanskelig å ikke ha god omsorg, sier en annen.

Den aller første luken i kalenderen omhandler konseptet omvendt julekalender og etter at de har sett filmen går de gjennom hva det vil si å ha omvendt julekalender.

– Det er bra. For da kan vi hjelpe barn som ikke har det så bra, svarer Andreas.

– Har det veldig bra i Norge

Lise, Renat og Ann-Kristin er alle enige om at det er like bra med omvendt julekalender som vanlig julekalender.

– Det er en veldig god idè at vi kan jobbe hjemme for å hjelpe noen som ikke har mulighet til å jobbe selv, sier Renat.

– Det er bra at vi kan hjelpe til her fra Norge, legger Lise til.

– Vi lærer hvordan andre barn har det i andre land. Og vi lærer å gi i stedet for å bare få, sier Ann-Kristin.

De tre elevene synes det er koselig å starte dagen med en video.

– Man lærer bedre ved å se på film. Vi har det veldig godt her i Norge sammenlignet med andre land, sier de.

Hyller humanitært engasjement

Landets første mobbeombud, Bodil J. Houg, har ansvar for å ivareta elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. Hun har lenge vært opptatt av hvordan engasjement for andre kan bidra positivt:

– Jeg ser hvilken god effekt et humanitært engasjement kan gi klassene, og hvordan innsats for noe som er større enn oss selv, kan bidra til et bedre skolemiljø, sier Houg.

Ifølge ansvarlig for skole- og barnehager hos SOS-barnebyer, Rikke Soligard, forteller lærere at det skjer noe sosialt godt i klassene når alle elevene er sammen om en solidarisk sak, og de har et felles mål.

– De har fine samtaler, gode diskusjoner og engasjerte elever som resultat av kalenderen. På en rekke skoler har kalenderen blitt tradisjon, sier hun.

– Hvis elevenes innsats for andre barn både kan gi et bedre klassemiljø her hjemme og bedre omsorg der ute, så er det helt fantastisk. Barn er så flotte, og de vil gjerne bidra til at andre barn får det bra. Å delta i Omvendt Julekalender er en måte å gjøre det på nå i adventstiden, forteller Soligard.