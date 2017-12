Buckingham Palace godkjenner arbeid fra Drotningsvik Designer myntserie fra sofakroken I de sene nattetimer blir sofakroken omgjort til hjemmekontor når illustratøren jakter på ikoniske vikingmotiver. Som illustratør, tatovør og småbarnsmor har Jannicke Wiese-Hansen mer enn nok å fylle dagene med.

– Først tenkte jeg at dette har jeg ikke tid til, sier illustratør Jannicke Wiese-Hansen om da oppdraget om å designe mynter tikket inn.

– Ikke lenge etterpå slo det meg at dette blir en ny og spennende reise å dra ut på. Det å ha mye å gjøre som tatoverer er et luksusproblem, så jeg får heller kutte ned på søvn i stedet, sier Wiese-Hansen, som tar kveldene i bruk for å skisse illustrasjoner fra vikinghistorien.

Prosjekt over flere år

På hjemmekontoret i Drotningsvik begynner oppdragets størrelse å synke inn for illustratøren. Det er planlagt 24 mynter i serien, og det tar trolig tre år før den er komplett.

– Det var nesten et surrealistisk oppdrag til å begynne med. Jeg begynner nå å se at dette er en stor ære, sier Wiese-Hansen om jobben som ligger foran henne.

Minnemynt om vikingarven

Isle of Man var styrt av Norge i 400 år frem til 1266, men er i dag under det britiske samveldet med lokalt selvstyre. De ønsket en myntserie med deres vikingarv som tema.

– Befolkningen på Isle of Man har en sterkt tilknytting til sin vikinghistorie og tidligere norske tilhørighet. Under det britiske samveldet har de lov til å utgi egne mynter, og ønsket i dette tilfellet en kunstner med god erfaring på vikingillustrasjoner. Valget falt naturlig på Jannicke Wiese-Hansen, sier Ole Bjørn Fausa, grunder og styreleder i Samlerhuset.

Godkjent av selveste dronningen

Samlerhuset har fått oppdraget med å distribuere myntene i Norge for Isle of Man, og prosessen fra ide til mynt har høytidelige og formelle krav på reisen, ifølge Fausa.

– Først skal de lokale myndighetene på Isle of Man velge og godkjenne tema og design. Deretter skal mynten innom Buckingham Palace, da lovverket krever at hver mynt som utgis med portrett av H.M. Dronning Elizabeth II, skal formelt godkjennes av kongehuset, sier Fausa.

– Det er veldig prestisjefylt for en kunstner å designe en slik myntserie, sier han til Sydvesten.

Stort oppdrag på liten plass

– En grunn til å velge en tatoverer for å formgi en mynt, er at vi er vant til å jobbe på et lite område, sier Wiese-Hansen mens hun skisser på lysbordet sitt.

Hver illustrasjon skal til slutt presenteres på svært liten plass, myntene har en diameter på kun 38,6 millimeter.

– Nivået på myntes detaljer er helt sinnssykt! Det er utrolig interessant å se hvordan de teknisk greier å gjengi detaljnivået på myntene. Jeg er glad for at jeg kan jobbe i A4-format og så sende det fra meg, sier Wiese-Hansen om prosessen.

Dagjobben

Den egentlige jobben og lidenskapen til Wiese-Hansen er som tatoverer. Det har hun drevet med i 23 år og har ingen planer om å slutte med det første. Jannicke begynte tidlig å tegne som barn og er en selvlært illustratør.

– Jeg har funnet drømmejobben min som tatoverer, jeg tegner jo overalt uansett. Men det er også utrolig interessant å lage mynter. Jeg lærer mye om norgeshistorien for hver mynt jeg lager, sier hun.

Unik stil

– Det er litt tilfeldig at jeg snublet over denne stilen min. Den utviklet seg over tid og det er noe folk vil ha, sier Wiese-Hansen til Sydvesten.

Tatovereren er tungt inspirert av norrøn mytologi og vikinghistorie. Men særlig er det nordisk treskjæring som ligger hennes hjertet nært. Dette formspråket for tatoveringer tiltrekker kunder fra fjerne og nære strøk. Hennes særegne stil har over tid opparbeidet seg til å bli et ettertraktet bestillingsverk.

– Nå har jeg tre års venteliste med jobber som ligger og venter på meg. Tatoveringer inspirert av nordisk treskjæring er en spesiell teknikk og det er bare meg som har denne stilen, sier Wiese-Hansen.

Internasjonalt marked

Fotografier av tatoveringer, skisser og andre tegninger som hun publiserer på Instagram, er en av grunnene for hvordan en lokal illustratør kan hente inn internasjonale kunder, ifølge Wiese-Hansen.

– Folk finner eksempler på hva jeg har gjort på Instagram og kundene kommer fra hele jorden rundt. Jeg hadde nylig en kar som kom hit fra Afghanistan for å bli tatovert av meg, sier hun.

Hennes mange arbeider inspirert av nordisk treskjæring ga henne en ekstra jobb som myntillustratør. Men den blir det først tid til om kvelden, etter alt annet er unnagjort.

– Jeg er tatoverer i sjelen, og illustratør på kveldstid. Det er veldig travelt, jeg er mye opptatt og jeg sover nok litt for lite. Men det er så mye å gjøre og det er jo kjekt, sier Wiese-Hansen, som flirer og virker likevel fornøyd med arbeidsmengden.

Evigvarende

– Vanligvis som tatoverer skaper vi noe som varer veldig lenge, helt til man er under torven, sier Wiese-Hansen.

Hun tar opp mynten som hun har designet om slaget ved Hafrsfjord, ser på den og vrir den sakte rundt før hun sier:

– Men disse myntene varer enda lengre, sier hun og smiler.