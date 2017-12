Dagligvarehandelen Ny internasjonal matbutikk på Oasen På den nye matbutikken Mint får du tak i matvarer du ikke finner hos de norske matkjedene.

14. november åpnet en ny butikk med internasjonal mat på Oasen. Butikken, med navnet «Mint», drives av Gona Hassan og hennes ektemann. De drev tidligere en pizzeria i Neumannsgate i Bergen sentrum, men satser nå på internasjonal mat i Fyllingsdalen.

Halal-kjøtt

–Det fantes ikke en slik butikk i Fyllingsdalen, og vi syntes det var på tide, svarer Hassan på spørsmålet om hvorfor de valgte å starte butikk nettopp på Oasen.

Hun forteller at kundene som kommer inn i butikken er veldig fornøyde med det nye tilbudet. De er glade for at de nå slipper å reise til Bergen sentrum for å få tak i matvarer fra arabiske land, Thailand og Øst-Europa. Særlig har de mange kurdiske kunder.

–Hvilke varer har dere som ikke de norske matkjedene har?

–Vi har masse forskjellige varer fra Tyrkia. Vi har grønnsaker, krydder, chips, sjokolade, kjeks og te som ikke finnes i de vanlige matbutikkene. Og så har vi halal-kjøtt samtidig som vi ikke fører svinekjøtt i butikken. Jeg har personlig ikke noe imot svinekjøtt, men jeg tenker på de av kundene mine som er muslimer. De kan være trygge på at de ikke finner svinekjøtt her, forklarer Hassan.

Butikken er åpen fra 09.00 til 21.00 på hverdager og 10.00 til 18.00 på lørdager. I tillegg har de søndagsåpent mellom 11.00 og 16.00.

Julemat med ny vri

I følge Hassan er nordmenn veldig interessert i å prøve «ny» mat. Hos henne handler de mye ris, krydder, bønner, sylteagurk, hermetikk, oliven, kjeks, chips og te.

–Nå er det snart jul. Er det en utenlandsk rett du vil anbefale fyllingsdølene å prøve i jula?

–Da vil jeg anbefale å prøve matretten kofta. Dette er tyrkisk og arabisk festmat. Retten kan sammenlignes med raspeballer, men der selve bollene er laget av bulgur eller ris. Bollene er fylt med kjøttdeig, persille, mandler, valnøtter, rosiner og gode krydder. Tilbehøret er ulike typer grønnsaker slik som kikerter, spinat eller sellerirot, avslutter Hassan.