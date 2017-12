Årets juleforestilling er i gang Kos, konflikt og et knust pepperkaketre Det blir rabalder i Pepperkakebyen når pepperkaketreet oppdages knust på torget. I tradisjon tro leverer Fyllingsdalen teater en juleforestilling til forlystelse for barn i alle aldre.

– Premieren gikk kjempeflott og var etter boken. Det var god stemning i salen for de store og små, og fornøyde publikummere som vi fikk takket etterpå. Vi har hatt en god førstehelg. Både premieren og helgen ble utsolgt og vi har godt belegg i de kommende ukene, sier teatersjef Jørn Kvist ved Nye Fyllingsdalen Teater.

Forrige torsdag gikk startskuddet for årets juleforestilling, der et knust pepperkaketre fører til oppstandelse i Pepperkakebyen. Mistanker fattes, frustrasjon luftes og underfundig detektivarbeid driver stykket fremover. Fortellingen har også god plass til en balansert blanding av melankoli og komikk, som underholder alle aldersgrupper i salen.

Uten premierenerver

Det var lite premierenerver og stress å spore, da stykket endelig fikk sin debut foran en fullsatt sal.

– Litt småting er det alltid som skjer der og da, men det var nok umerkelig for publikum. Vi er relativt vant til stress før en premiere og fikk alt til å fungere. Det hjelper å ha gode, solide folk på laget. Vi hadde gode gjennomkjøringer fra starten av og vi lå fint an i dagene frem mot premieren, sier teatersjefen om premierekvelden.

– Mine nerver er gode, men jeg slipper å stå på scenen. De på scenen er mye flinkere enn meg, sier Kvist og ler.

– Regissør og manusforfatter Irene Ahnell er jo en drivende dyktig og detaljorientert dame. Jeg så at hun hadde en god kontroll fra begynnelse til slutt på dette stykket. Det er også veldig gledelig at interessen for et lokalt produsert stykke er så stor, sier Kvist.

Lojale tilhengere

«Mysteriet i Pepperkakebyen» føyer seg inn i rekken av en årelang tradisjon, der teateret sine juleforestillinger er godt innarbeidet som familieaktivitet i førjulstiden.

– Vi har stor respekt for at mange er tradisjonsbundet og har et sterkt forhold til juleklassikerne. Vi er heldig som har et trofast publikum her på Fyllingsdalen teater, der de kommer tilbake igjen og igjen, sier Kvist til Sydvesten.

Etablert juletradisjon

– Det er foreldre og besteforeldrene som i stor grad er beslutningstakerne for juleforestillingene. De vil gjerne overføre minner fra egen barndom til neste generasjon med gode teateropplevelser, sier Kvist.

– Juleforestillingen er blitt en tradisjon der en ønsker å samle familien og oppleve noe i fellesskap. Mange forteller oss at det er ekstra hyggelig å se på noe ´virkelig´ på en scene og ikke på skjerm og kino. Spesielt på en liten og intim scene som vi har, der det oppstår god kjemi og kontakt mellom sal og scene, sier Kvist.

– Viktig med lokale kulturtilbud

– Fyllingsdalen er egentlig unik som har sin egen lokale teaterscene, men også dramalinjer og teaterskoler. Det er viktig med et tilgjengelig kulturtilbud der folk bor og oppholder seg, sier Christoffer Pedersen, kulturkontorkoordinator ved Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor.

– I kommuneplanen legges det vekt på kort reisevei og tilgjengelighet på tilbud og aktiviteter i bydelene, spesielt at aktiviteter er tilgjengelig for de unge, uten at de må reise inn til sentrum, sier han til Sydvesten.

– Fyllingsdalen teater sin utvikling de siste årene har vært helt eventyrlig, og har blitt et teater som folk er glade i og hegner om, sier Pedersen ved kulturkontoret.

Nye Fyllingsdalen teater har jobbet målrettet med hvilke type produksjoner de velger å presentere for sitt publikum.

– De siste årene har vi merket at det er lettere å innføre stykker som ikke er de mest velkjente historiene, men som publikum likevel setter pris på og vil se hos oss. Det er gøy å se at Fyllingsdalen teater i større grad kan sette nye oppsetninger frem i køen og vise usett stoff. Slik kan vi introdusere nye fortellinger og helter til publikumet vårt, sier teatersjef Jørn Kvist.

– Tilbakemeldingene til kulturkontoret er utelukkende positive fra de som er så heldige å ha dette tilbudet i sitt nærmiljø. Bydelene er helt avhengig av å ha gode tilbud lokalt, sier Pedersen.