Har funnet muggsopp på nye Varden skole En rapport fra Cytox viser at det er dannet muggsopp i krypkjelleren på Varden skole.

På oppdrag fra kommunen har Cytox laget en rapport om inneklimaet i A-bygget på Varden skole. Rapporten ble bestilt etter at ansatte på skolen meldte om inneklimarelaterte plager.

– Jeg er glad for at rapporten er kommet. Den kan trolig gi svar på plagene som noen av de ansatte har hatt. For oss er det viktig at skolen følges opp helt til alt er utbedret. Det er også viktig at informasjonen om dette går rett ut til ansatte og foreldre, straks den foreligger, sier rektor Bjørg Wangen på Bergen kommune sine nettsider.

Ifølge kommunen blir ansatte informert om innholdet i rapporten i et eget møte. Skolen skal nå gå grundig gjennom rapporten sammen med kommunen sentralt.

– For elevene og flertallet av lærerne, men unntak av dem som er spesielt sensitive, er det ingen spesiell helserisiko. Ingen skal oppholde seg i kjelleretasjen til vanlig og bør unngå å gå ned dit. Det står også klart i rapporten. Det er ikke grunnlag for å stenge av noen rom. Men dørene ned til kjelleren bør holdes lukket, sier assisterende kommuneoverlege Arve Bang i Etat for helsetjenester.

Ifølge Cytox-rapporten har de påvist at det går luft fra fuktige og muggsoppinfiserte rom til rom som er i bruk for skolens ansatte i underetasjen. Konsentrasjonen av muggsopp i luften som går videre fra krypkjelleren er ikke helseskadelig.

Arnestedet for muggsoppen er krypkjeller og et dreneringsrør.

Rapporten skisserer blant annet følgende tiltak:

Sikre A-blokken mot fuktinntregning

Gjøre dreneringsrøret og krypkjeller under rom U06 tilstrekkelig lufttett

Rense røret og krypkjeller for alt organisk materiale

Ifølge Bergen kommune har Eetat for utbygging i Bergen kommune allerede utført noen tiltak.

Alt organisk materiale i krypkjelleren skal være fjernet. Vi er i gang med å få en plan for hvordan vi skal komplett tette mellom krypkjelleren og underetasjen. Dessuten kommer vi til å følge opp de andre byggtekniske merknadene som Cytox kommer med i bygget, sier direktør Jarle Kvalvik i Etat for utbygging.

(Kilde: Bergen kommune)