– Det er vanskelig å bruke penger Elevene i sjette klasse ved Bjørndalsskogen skole fikk seg en lærepenge da syv studenter fra Høgskolen på Vestlandet arrangerte pengedag på skolen fredag 20. oktober.

Markus Hundven, Henning Liseth Langedal, Anne Cathrine Skinmo, Anders Haugland, Line Sangolt, Andreas Hanekamhaug og Iselin Førland studerer prosjektledelse ved Høgskolen på Vestlandet. Som en del av studiet gjennomførte de et prosjekt på Bjørndalsskogen skole der motivet var å lære elevene om penger og personlig økonomi, samt gi dem et forhold til penger og pengebruk.

– Søsteren min hadde praksis her på denne skolen. Det var hun som hjalp meg til å komme opp med ideen til prosjektet. Hun fortalte at det ikke var noe særlig kompetanse på dette med penger i skolen. Vi satte i gang med en idemyldring i gruppen, og bestemte oss for å satse på dette prosjektet, forteller Anne Cathrine Skinmo.

– I dag får barn helt ned i syvårsalderen kredittkort, samtidig som vi ser at kredittkortgjelden øker blant unge. Derfor ønsket vi å satse på dette. Det har vært mye planlegging i forkant av dagen og vi har jobbet masse med å få inn sponsorer. I tillegg skal vi skrive en sluttrapport , legger Markus Hundven til.

Foredrag, mattelekser og stasjoner

Elevene på sjette trinn fikk først et foredrag om penger av Handelsbanken. Deretter kunne de tjene seg opp imaginære penger ved å gjøre mattelekser. Pengene kunne brukes på de ulike stasjonene de skulle gjennom etterpå. Stasjonene var delt inn i mat, tivoli, teknologi og bank og inneholdt ulike fristelser elevene kunne bruke penger på, samtidig som de fikk lære om hva de ulike tingene kostet. I banken kunne man velge å spare pengene - og dermed få renter.

– Jeg tror det var mange som ble overrasket over å lære om renter. Da de hørte at man kunne få penger for å spare av banken, var det mange som plutselig ble veldig gjerrige og skulle spare pengene sine. Det var svært få elever som ikke hadde penger igjen på slutten av dagen, forteller Hundven.

Kompisene Theo, Håvard og Vegard var strålende fornøyd med dagen.

– Det var veldig kjekt. Det var bedre enn en vanlig skoledag. Vi har lært at det faktisk er ganske vanskelig å bruke penger, forteller de.

– En gavepakke

Også lærer Torill Helleland var begeistret for opplegget.

– De har lært masse. Dette er en gavepakke til oss. Vi føler oss beæret som har fått lov til å få besøk av dem . Vi har hatt litt om økonomi i matten, men det er noe helt annet når de får det fra andre enn oss lærere og de får lære på en morsom og praktisk måte. Studentene har vært helt fantastiske. Vi får foreslå at det blir en årlig happening hos oss, sier Helleland.

Dagen ble avsluttet med en quiz, premieutdeling og loddtrekningen av loddene som var til salgs i på tivolistanden.

Mikal fikk hederspris på premieutdelingen for måten han planla dagen og pengebruket sitt på. Han fikk VR-briller til mobiltelefonen og var veldig overrasket over at han fikk premie.

–Jeg så litt på prisene og hva ting kostet og vurderte litt hva jeg skulle gjøre og bruke penger på. Jeg holdt meg unna dyre ting som pølser og saft. Jeg har lært masse i dag, sier han.