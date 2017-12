Her er planene for nye Spelhaugen Eiendomsutvikleren Angarde ønsker sammen med det anerkjente arkitektfirmaet Gehl å gjøre Spelhaugen om til en levende og grønn bydel med et multihus og boliger til 4500 personer.

Sentralt i planene er det kommende bybanestoppet på Spelhaugen.

– Bybanestoppet er et godt utgangspunkt for å lage byfortetning og vi ønsker å legge til rette for at Spelhaugen skal bli en attraktivt destinasjon. Både for de som jo bber her og de som bor her, sier partner i Gehl, Camilla van Deurs.

– Et unikt prosjekt

Hun står på taket på det gamle vegvesenbygget på Spelhaugen og speider utover området hun har laget nye og spennende planer for. Det er styreleder og hovedeier i Angarde, Morten Fredriksen, som har engasjert det danske firmaet til å jobbe med utviklingsprosjektet.

– Jeg jobbet med en dansk arkitekt som fortalte meg mye om Jan Gehls «Livet mellom husene». Jeg er fascinert av livet på gateplan og ønsket å ha med meg Gehl på laget, sier Fredriksen.

– Jeg synes det var et spennende og unikt prosjekt. Det at en tidligere bilforhandler ønsker å skape en bærekraftig bydel med kollektiv trafikk i sentrum synes jeg er spennende. I tillegg er det unikt med at det bare er en eier å forholde seg til på hele området, slik at man kan skape en sammenheng og planlegge mer intelligent og sjenerøst. Vi ønsker å bygge lavt og tett, slik at man får lett tilkomst til den fantastiske naturen her, sier van Deurs.

Det planlagte multihuset skal bli et levende bygg der det legges opp til variert bruk og ulike aktiviteter for alle.

Det legges også opp til gode uterom med liv på gateplan.

– Vi ønsker at folk skal kunne tre rett ut av huset og inn i naturen eller på en kafè, sier van Deurs.

Skjær i sjøen

Det finnes likevel noen skjær i sjøen med tanke på å få realisert visjonen om den grønne bydelen. Bergen kommunes planer for endestoppet på Spelhaugen inkluderer et bybanedepot som er 130 meter langt og åtte meter høyt.

Angarde AS har levert utredning til Bergen kommune og håper å få flyttet Bybanens depot inn i fjellet på Spelhaugen.

– Vi har fått dokumentert at det både er billigere å bygge og drifte et depot inne i fjellet. Dessuten skal jo vognene - ifølge kommunens planer - snu inne i tunnelen uansett. Vi planlegger også et fjernvarmeanlegg fjellet, som skal ligge sammen med vognhallen, parkering og bossug, sier Morten Fredriksen.