En våt affære For femte gang skal spreke bergensere pile opp Lyderhorn. I år må de trosse regnet.

Himmelen åpner seg og viser seg fra sin våteste side under «Lyderhorn Opp» søndag formiddag. Familiene gjemmer seg under hetter og vanntette regnjakker. For mange er ikke regnet noe problem. Regn må man nesten regne med når man bor mellom de syv fjell.

– Vi skulle gå uansett. Vi håpet jo selvfølgelig på fint vær, men vi koser oss vi selv om det regner, sier Knut Hamsun.

Tilbrakte sommeren på fjellet

Dette fjellet er nemlig ikke noe pes for Knut og familien hans. I sommer brukte de ti dager av ferien på å gå i fjell i Vestfold. De gikk til sammen 16 mil. To mil hver dag, og til tross for regnfull norsk sommer fikk de bare én dag med regn.

– Jeg synes det er veldig gøy jeg, men det kan være tungt innimellom, forteller Kristin (10).

– Det er godt med litt trim, og vi får gjort noe sammen som familie, sier Knut.

Det første startskuddet går av klokken tolv – på sekundet. Da skal alle som er med for kosen sin skyld bevege seg opp fjellet. En halvtime senere er det konkurrentene sin tur. Emma Sivertsen fra Loddefjord står og fester startnummeret sitt, og gjør seg klar til å gi alt.

– Det er kjekt å være med på sånne arrangement. Det er sosialt, og man får mer konkurranseinstinkt når man løper med merket på magen.

Hun har aldri vært med på «Lyderhorn Opp» før, men har reist rundt på lignende løp i Bergen de siste tre årene. Det er en enkel grunn til det; hun elsker å løpe.

– Når jeg løper er det som om ingenting annet i verden. Det er bare løpingen. Og da føler jeg meg veldig fri, forteller Emma.

Det er flere forhåndspåmeldte i år enn tidligere, men det er færre som dukket opp på selve dagen. Det er muligens været som har satt en stopper for de 150 som ikke dukket opp. Likevel er det nærmere 400 deltakere som har trosset regnet.

– Vi hadde nok hatt 500 deltakere hvis værgudene var med oss, for det har vi hatt de tre siste årene, forteller en av arrangørene, Ragnfrid Llano.

– Dette er en livsstil for mange

Like før konkurranse-gruppen skal løpe fra startlinjen, bestemmer solen seg for å titte frem. For mange er disse løpene en hobby og en lidenskapelig interesse. Mens mange familier kommer for å ta en rolig søndagstur, er det flere som bare elsker å løpe i fjellet.

– De som konkurrerer gjør det for å pushe seg selv. Det å løpe på fjellet er en livsstil for mange av dem. Det ser vi ved at det er veldig mange av de samme som kommer hvert år. Det er en trend i Norge å være sunn for tiden, og det er jo bare bra, sier Llano.

Løpegrupper har blitt veldig populært, og der møtes en gjeng med sportsentusiaster for å løpe sammen i fjellene ifølge Llano.

– Det er kjempegøy å arrangere dette her. Vi får folk ut, og det blir et miljø av det. Vi skaper stemning, og det er så artig å se. Vi vil jo at folk skal bruke fjellene.

I år har de fått hjelp av Loddefjord skole til å pynte løypen med sommerfugler og «grønne tanker». På skolebenken har de nemlig nettopp lært om å ha positive tanker, og fått lov til å uttrykke seg med tegninger.

– De har laget sommerfugler og blekkspruter, også har vi fått det laminert for at det skulle tåle regnet. Da har alle deltakerne litt kunst å se på mens de løper opp, forteller arrangøren.